Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Autobot India et Cell Propulsion se sont associés pour offrir des solutions personnalisées aux entreprises de véhicules électriques. L’objectif de l’association est d’offrir des solutions personnalisées aux entreprises de ce domaine et de les aider à se préparer à un avenir technologiquement avancé.

Autobot India est un fournisseur de solutions clé en main innovant et en pleine croissance dans l’industrie des véhicules électriques. Maintenant, la société, dans le cadre de son Académie verticale Autobot, a récemment signé un protocole d’accord avec Cell Propulsion. L’idée derrière la collaboration est de créer une grande communauté d’experts en Inde, compétents dans différentes technologies de véhicules électriques. Cell Propulsion est essentiellement une société d’électrification de flottes qui développe des solutions pour l’électrification à grande échelle de flottes de véhicules commerciaux, afin de fournir la première plate-forme d’apprentissage mixte au monde en technologie EV.

L’idée derrière le partenariat est de combler le vide actuel de l’industrie des véhicules électriques en termes d’autosuffisance. Il permettra aux équipementiers et aux constructeurs automobiles de bénéficier de multiples avantages et d’obtenir des solutions personnalisées en fonction de ce qu’ils souhaitent réaliser. Il y a trois domaines principaux où l’association sera bénéfique. Il s’agit du développement des compétences et du partage des connaissances, du renforcement des capacités et de la création d’un vivier de talents.

À propos de ce partenariat stratégique, Ashwini Tiwary, fondateur de l’Autobot Academy, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Cell Propulsion. Cette association unique combinera nos capacités dans lesquelles nous fournirons une plate-forme et Cell Propulsion renforcera leur savoir-faire technique au profit des parties prenantes de l’industrie. Nos efforts s’inscrivent également dans le cadre de l’initiative Make in India de l’honorable Premier ministre. En plus de rendre le pays autosuffisant en termes d’équipements et de machines EV, notre objectif est également de fournir des conseils techniques et d’aider les entités partageant les mêmes idées à collaborer.

Nakul Kukar, fondateur de Cell Propulsion, a ajouté : « Il s’agit d’un partenariat unique avec Autobot India à travers lequel nous avons l’intention de les aider dans le développement des compétences et le renforcement des capacités de l’industrie indienne des véhicules électriques. Je suis convaincu que leur plate-forme d’apprentissage aidera toutes les entreprises indiennes de véhicules électriques en créant un vaste vivier de talents avec des ensembles de compétences pertinents ».

Autobot India prévoit de nombreuses collaborations de ce type à l’avenir avec des clients du domaine EV. Comme nous le savons tous, l’industrie automobile subit une perturbation technologique et l’avenir sera prometteur pour les entreprises qui s’adapteront à ce changement. Compte tenu du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures, la verticale d’Autobot India, l’Autobot Academy vise à créer une plate-forme pour offrir des programmes spécialisés et personnalisés, adaptés aux exigences de l’industrie, qui les aideront à se préparer à cette transition.

