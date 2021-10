Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

boodmo, une plate-forme de commerce électronique de pièces détachées, a levé 40 crores de financement, augmentant ainsi sa valeur totale en capital. La société utilisera la nouvelle ronde de financement pour faire évoluer l’entreprise.

boodmo, la plate-forme de commerce électronique de pièces détachées basée sur Gurugram pour les pièces automobiles, a annoncé qu’elle avait reçu un nouveau financement de 40 crores. Le nouveau cycle de financement porte la valeur totale du capital de boodmo à 100 crores. Le vendeur en ligne utilisera le financement pour développer son activité, mettre en œuvre un nouveau système de gestion d’entrepôt, améliorer la vitesse de livraison et développer l’offre du marché.

Actuellement, boodmo exploite 3 centres de distribution à Delhi, Bangalore et Jaipur. Selon la société, elle compte plus de 18 clients lakh dans sa base de données enregistrée et environ 4000 commandes sont passées sur le site Web chaque jour. L’entreprise a utilisé le cycle de financement précédent pour améliorer les processus de qualité dans ses centres de distribution et élargir son inventaire.

Commentant le capital fraîchement levé, Oleksandr Danylenko, directeur général et co-fondateur de boodmo, a déclaré : « Nous avons utilisé le tour de financement précédent pour confirmer notre modèle commercial et peaufiner nos opérations logistiques. Avec cet investissement, nous prévoyons d’étendre nos centres de distribution. et l’accent mis sur l’aspect approvisionnement du marché.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.