Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hyundai i20 N Line lancé en Inde pour ₹ 9,84 lakh. La première trappe chaude du constructeur automobile sud-coréen reçoit un moteur à essence turbo de 1,0 litre avec un choix de deux options de boîte de vitesses et une suspension plus sportive.

Après avoir dévoilé la Hyundai i20 N Line il y a quelques jours, Hyundai a maintenant lancé la i20 N Line en Inde pour 9,84 lakh, ex-showroom. La Hyundai i20 N Line est disponible en deux variantes, N6 et N8. La première berline chaude de Hyundai, la i20 N Line, est disponible avec un moteur essence 1,0 litre standard en deux variantes et un choix de deux boîtes de vitesses.

Spécifications et performances du moteur Hyundai i20 N Line

La nouvelle ligne Hyundai i20 N reçoit un moteur à essence turbocompressé de 1,0 litre de la gamme GDI du constructeur automobile. Le moteur est le même que celui de la i20 turbo actuellement en vente en Inde. L’unité à trois cylindres développe 118 ch et 172 Nm de couple à l’aide d’une unité iMT ou d’une boîte de vitesses DCT à 7 rapports avec palettes de changement de vitesse.

Le constructeur automobile sud-coréen affirme que la Hyundai i20 N Line peut effectuer un sprint de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. La Hyundai i20 N Line iMT affiche un kilométrage de 20 km/l, tandis que la version DCT affiche 20,25 km/l.

Conception de la ligne Hyundai i20 N

La ligne i20 N reçoit une multitude de modifications de conception pour la distinguer de la berline à hayon ordinaire. Pour commencer, la calandre a un design inspiré du drapeau à damier, des pare-chocs avant et arrière plus sportifs avec des reflets rouges, des embouts d’échappement doubles et un nouveau design de roue. La Hyundai i20 N Line reçoit également des étriers de frein rouges.

Les accents rouges continuent également à l’intérieur de la ligne i20 N, et les nouveaux sièges en similicuir reçoivent également le traitement du drapeau à damier. Le volant est redessiné et la voiture reçoit des pédales en métal pour une sensation plus sportive. De plus, quelque chose en abondance avec la i20 N Line est le logo « N » sur les sièges, les roues, le volant et sur les embouts extérieurs.

Caractéristiques de la Hyundai i20 N Line

En parlant de caractéristiques, la Hyundai i20 N Line bénéficie d’une multitude de conforts. L’i20 N dispose d’un système d’infodivertissement de 10,25 pouces avec connectivité pour smartphone, navigation, commande vocale, recharge sans fil, démarrage à bouton-poussoir, toit ouvrant et un système de musique Bose à 7 haut-parleurs, entre autres. La Hyundai i20 N Line bénéficie également de la technologie de voiture connectée, la fonctionnalité Bluelink de Hyundai qui offre 58 fonctionnalités de voiture connectée.

Sécurité de la nouvelle Hyundai i20 N Line

Les caractéristiques de sécurité deviennent de plus en plus un facteur important. La Hyundai i20 N Line bénéficie du contrôle d’assistance en côte, du contrôle électronique de la stabilité, de la gestion de la stabilité du véhicule, des phares automatiques, de six airbags, de l’ABS avec EBD et d’un système de surveillance de la pression des pneus. De plus, la Hyundai i20 N Line reçoit des freins à disque sur les quatre roues, par opposition à deux freins à disque à l’avant avec la i20 ordinaire.

Voici les prix par variante de la Hyundai i20 N Line :

