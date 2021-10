Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

MG Astor a été lancé en Inde pour 9,78 yens lakh et plus. Le MG Astor est le SUV de taille moyenne le plus avancé de MG sur le marché indien, doté d’un assistant personnel basé sur l’IA, de la technologie ADAS de niveau 2 et de fonctions de connectivité intelligentes.

Crédit image : Express Drives

Après avoir fait la une des journaux dans l’industrie automobile pour le premier assistant personnel du genre, ses fonctions de connectivité et ses fonctions de sécurité avancées ADAS de niveau 2, MG a lancé l’Astor en Inde pour 9,78 yens lakh et plus. La MG Astor est disponible en quatre variantes avec deux options de moteur et trois choix de boîte de vitesses. Ouverture des réservations à partir du 21 octobre 2021.

Tarifs MG Astor :

Vi-Ti Tech MT

Style – ₹ 9,78 lakh

Super – ₹11,28 lakh

Intelligent – ​​₹12,98 lakh

Sharp – ₹13,98 lakh

CVT Vi-Ti Tech

Super – ₹12,68 lakh

Intelligent – ​​₹14,18 lakh

Sharp – ₹14,98 lakh

220 Turbo AT

Intelligent – ₹15,88 lakh

Sharp – ₹16,78 lakh

Les prix sont de lancement, valables pour des livraisons en 2021.

En parlant de l’intérieur et des caractéristiques de la MG Astor, le SUV dispose d’un assistant personnel basé sur l’IA qui peut aider les occupants à rester engagés dans n’importe quel sujet, provenant de Wikipedia. L’assistant personnel peut parler, écouter, réagir et même regarder le conducteur lorsqu’on lui parle. L’assistant personnel de l’Astor peut imiter un comportement humain et continuer à apprendre.

En plus de parler aux occupants de n’importe quel sujet et de les divertir avec des blagues, il peut être utilisé pour des opérations de base telles que l’ouverture du toit ouvrant, la navigation et d’autres tâches dans le véhicule, aidant le conducteur à garder un œil sur la route.

La MG Astor est dotée d’une technologie de connectivité via son i-Smart Hub, à l’aide d’une simulation Jio. MG a établi un partenariat avec Jio pour les services de connectivité, Map My India pour les services de navigation et avec Park+. En combinant tous ces éléments, les conducteurs peuvent rechercher des places de stationnement et les réserver, naviguer avec des cartes 4D et payer le stationnement avec les FASTags.

Les autres caractéristiques comprennent des phares à LED, une caméra à 360 degrés, un tableau de bord numérique de 7 pouces, un système d’infodivertissement de 10 pouces, un frein de stationnement électrique, un moniteur de pression des pneus (TPMS) et trois modes de conduite – Normal, Urbain, Dynamique .

Ensuite, l’Astor est doté de ce qu’on appelle un « passeport numérique », où les consommateurs peuvent enregistrer des copies de leur permis, des dossiers du véhicule, de l’assurance et de l’historique d’entretien de l’Astor. MG s’est associé à L&T Technology Services pour protéger les données, à l’abri des regards indiscrets du monde numérique.

En parlant des caractéristiques de sécurité de l’Astor, le SUV est livré avec des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) de niveau 2. Avec l’aide du partenariat de Bosch, l’Astor propose l’avertissement de sortie de voie, la prévention de sortie de voie, l’assistance au maintien de voie, le freinage d’urgence autonome, la collision avant Avertissement, régulateur de vitesse adaptatif, assistance aux phares, etc. Le nouveau SUV MG bénéficie également d’un système d’assistant de vitesse, qui peut lire les limites de vitesse et ralentir le véhicule en conséquence.

La MG Astor sera alimentée par un choix de deux moteurs à essence. Le premier est un moteur atmosphérique de 1,5 litre développant 109 ch et 144 Nm de couple à l’aide d’une boîte de vitesses manuelle ou CVT. La deuxième option est un bloc turbo de 1,3 litre qui produit 138 ch et 220 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses automatique.

