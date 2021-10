Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors a terminé l’installation de chargeurs électriques au dépôt de bus de Worli, ce qui en fait le quatrième dépôt de bus MEILLEUR à être complètement électrifié. L’inauguration du dépôt de Worli a eu lieu lors d’une grande cérémonie en présence d’Aaditya Thackeray, ministre du Tourisme et de l’Environnement du gouvernement du Maharashtra.

Tata Motors a annoncé avoir terminé l’installation de chargeurs électriques pour bus au dépôt de bus de Worli. Il s’agit du quatrième MEILLEUR déport à être équipé de chargeurs électriques, après les dépôts de Backbay, Malvani et Shivaji Nagar. Avec l’installation de chargeurs électriques dans quatre dépôts, Mumbai peut disposer d’une meilleure connectivité des bus électriques.

L’inauguration du dépôt de Worli s’est déroulée lors d’une grande cérémonie en présence d’Aaditya Thackeray, ministre du Tourisme et de l’Environnement, gouvernement du Maharashtra, Kishori Pednekar, maire de la société municipale de Brihanmumbai, Ashish Chemburkar, président du comité d’entreprise BEST, Lokesh Chandra, IAS, directeur général de BEST Undertaking, ainsi que des délégués du gouvernement du Maharashtra, de BEST et de Tata Motors.

S’exprimant à cette occasion, Lokesh Chandra, IAS, directeur général de BEST Undertaking, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer l’exploitation des bus électriques depuis le dépôt de Worli. L’électrification du quatrième dépôt à Mumbai permettra une plus large portée de bus électriques respectueux de l’environnement et permettra également de nouveaux itinéraires au profit des passagers. BEST reste engagé dans l’électrification de sa flotte et est heureux d’être associé à Tata Motors dans l’exploit.

Commentant l’occasion, Rohit Srivastava, vice-président de la gamme de produits – Bus, chez Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer l’achèvement de l’installation de l’infrastructure complète de recharge des véhicules au dépôt Worli BEST en association avec l’initiative unique « One Tata ». Tata Motors a été à l’avant-garde de l’offre de la meilleure technologie pour les carburants alternatifs et a été le principal fabricant de bus électriques en Inde. Nous sommes fiers d’être associés à BEST pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation de l’ensemble de l’infrastructure de recharge ainsi que la fourniture des bus électriques.

