Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

BMW Motorrad a lancé son premier Maxi-scooter en Inde, le C 400 GT, au prix de 9,95 yens lakh. La C 400 GT n’a pas de rival direct en Inde et est propulsée par un moteur de 350 cm3 capable d’atteindre une vitesse de pointe de 139 km/h.

BMW Motorrad lance son premier Maxi-scooter en Inde, le C 400 GT, au prix de 9,95 lakh hors salle d’exposition. Le nouveau BMW C 400 GT est actuellement le scooter le plus cher d’Inde et n’a pas de rival direct en termes de prix, de performances ou de segment. La BMW C 400 GT est disponible en deux coloris, à savoir Style Triple Black et Alpine White.

En commençant par le design, la BMW C 400 GT arbore un style typique de maxi-scooter, avec un large bouclier avant, des sièges élévateurs, un pare-brise, des fourches avant télescopiques, des phares doubles à LED et des clignotants. La nouvelle BMW C 400 GT est également dotée d’un écran TFT avec connectivité pour smartphone. Le scooter bénéficie de l’application BMW Motorrad Connectivity, d’une navigation pratique avec des flèches avec importation d’itinéraire et d’un guidage à plusieurs points de cheminement sur l’écran. Le scooter offre un accès sans clé à l’allumage, au verrou de direction, au siège, au bouchon de remplissage et aux compartiments de rangement.

En ce qui concerne le moteur, la C 400 GT de BMW est propulsée par un moteur monocylindre de 350 cm3 à refroidissement liquide capable de produire 33,5 ch et 35 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses CVT, capable d’atteindre 100 km/h à partir de l’arrêt en 9,5 secondes, et jusqu’à une vitesse de pointe de 139 km/h.

La nouvelle BMW C 400 GT bénéficie d’une configuration à double disque à l’avant et d’un seul disque à l’arrière, avec ABS de série. Le scooter a une roue avant de 15 pouces et une roue arrière de 14 pouces, tandis qu’il est livré en standard avec une béquille latérale et centrale. Pour augmenter la sécurité d’un cran, la nouvelle BMW C 400 GT bénéficie du contrôle automatique de la stabilité (ASC).

Commentant le lancement, Vikram Pawah, président de BMW Group India, a déclaré : « Le lancement de la toute nouvelle BMW C 400 GT annonce une nouvelle ère dans le segment de la mobilité urbaine en Inde. Ce scooter de taille moyenne progressif et agile est conçu pour conquérir facilement la ville et les longues destinations de tourisme. Qu’il s’agisse de se rendre en centre-ville, de se rendre au bureau ou de profiter d’un week-end, la toute nouvelle BMW C 400 GT est le partenaire idéal pour profiter au maximum de la conduite : non seulement seul, mais aussi avec un passager.

Comme mentionné précédemment, la BMW C 400 GT n’a pas de rival direct en Inde, bien que Suzuki vende le Burgman Street 125 et Aprilia a les SXR 160 et SXR 125. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.