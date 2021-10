Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Triumph Motorcycles a lancé le nouveau Triumph Street Scrambler 2021 en Inde. Le nouveau Triumph Street Scrambler BS6 2021 a été proposé au prix de Rs 9,35 lakh, ex-showroom Delhi.

Triumph Motorcycles a lancé le nouveau Triumph Street Scrambler 2021 sur le marché indien. Le nouveau Triumph Street Scrambler BS6 2021 a été au prix de Rs 9,35 lakh, ex-showroom Delhi, ce qui le rend environ Rs 80 000 roupies plus cher que le modèle BS4. Les réservations pour le même sont désormais ouvertes chez tous les concessionnaires Triumph du pays et le nouveau Street Scrambler sera disponible en Inde dans trois variantes de couleurs premium.

Il s’agit d’un noir de jais classique, d’un nouveau gris urbain contemporain et du nouveau schéma de peinture bicolore Matt Khaki et Matt Ironstone. La moto présente de nouveaux graphismes de réservoir distinctifs. La nouvelle Triumph Street Scrambler est propulsée par un moteur bicylindre Bonneville à couple élevé de 900 cm3 qui a été mis à jour pour répondre aux normes d’émission Euro-5 / BS6. Ce moteur BS6 développe 65 PS de puissance maximale à 7 250 tr/min et 80 Nm de couple maximal à 3 250 tr/min.

Le moteur est couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et dispose également de trois modes de conduite. Ils sont – Route, pluie et tout-terrain. De plus, cette moto haut de gamme de la maison du constructeur britannique de deux-roues bénéficie également d’un ABS commutable et d’un système de contrôle de traction commutable. La Triumph Street Scrambler est dotée de roues avant de 19 pouces et d’une arrière à rayons noirs de 17 pouces qui sont équipées de pneus Metzeler Tourance à double usage pour une excellente adhérence, durabilité et maniement précis dans toutes les conditions.

La Triumph Street Scrambler est basée sur un cadre à double berceau et pour les tâches de suspension, elle dispose de fourches télescopiques de 41 mm à l’avant et d’amortisseurs doubles réglables en précharge à l’arrière. La moto a 120 mm de débattement sur les roues avant et arrière. Le Street Scrambler est équipé de série d’un frein à disque de 310 mm à l’avant et d’un disque de 255 mm à l’arrière avec ABS à double canal. La nouvelle Triumph Street Scrambler affrontera les Ducati Scrambler Icon, etc.

