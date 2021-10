Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Avant son lancement, Audi a commencé à fabriquer le Q5 en Inde, dans son usine Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) à Aurangabad. La nouvelle Audi Q5 devrait bientôt être commercialisée en Inde.

Suite au lancement par Mercedes de la Classe S fabriquée en Inde, Audi a annoncé le début de la production de son SUV Q5 en Inde, dans son usine Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) à Aurangabad. La nouvelle Audi Q5 a fait ses débuts mondiaux l’année dernière et devrait bientôt être commercialisée en Inde.

Par rapport au modèle sortant, la nouvelle Audi Q5 obtient un carénage avant plus agressif, en raison de sa nouvelle conception de calandre et de phares à cadre unique. Les pare-chocs voient également un ajustement dans la conception, ainsi que de nouveaux phares antibrouillard et un échappement à double embout à l’arrière. Dans l’ensemble, le design semble plus net.

À l’intérieur, le nouveau Q5 devrait être doté d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,1 pouces avec technologie de voiture connectée. Le prochain Audi Q5 devrait être doté d’une longue liste de fonctionnalités, notamment des sièges chauffants, plusieurs airbags, un cockpit virtuel, un volant multifonctionnel, ABS, EBD, un programme de stabilité électronique, un système de contrôle de traction, un accès sans clé, etc.

En termes de puissance, le nouveau lifting Audi Q5 devrait recevoir un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, réglé pour produire 241 ch et 370 Nm de couple. Le moteur sera associé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports qui propulsera les quatre roues à l’aide de la technologie quattro d’Audi.

