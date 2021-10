Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hero MotoCorp a lancé la nouvelle variante Xtec du Pleasure Plus en Inde. Le prix du nouveau Hero Pleasure Plus Xtec a été fixé à Rs 69 500, ex-showroom Delhi.

Après avoir révélé de nombreux teasers sur les réseaux sociaux, Hero MotoCorp a finalement lancé la nouvelle variante Xtec haut de gamme du Hero Pleasure Plus en Inde. Le nouveau Hero Pleasure Plus Xtec obtient des fonctionnalités de premier plan et son prix est de Rs 69 500, ex-showroom Delhi. La variante Xtec technique du Pleasure Plus reçoit un tout nouveau projecteur à LED, qui est une caractéristique de première classe dans le segment des scooters 110cc. L’entreprise affirme que sa nouvelle unité de phare fournit 25 % d’intensité lumineuse en plus avec une portée de route plus longue et plus large et un avantage anti-buée qui offre une visibilité maximale sur la route dans toutes les conditions de conduite.

Le Pleasure Plus Xtec est doté d’un siège bicolore et de panneaux intérieurs colorés pour un attrait haut de gamme, ainsi que d’un dossier pour le siège passager. De plus, le scooter a beaucoup d’accents chromés sur les rétroviseurs, le protecteur de silencieux, le guidon, le dossier de siège et la bande de garde-boue. Aujourd’hui, l’un des points forts du Pleasure Plus Xtec est son nouveau combiné d’instruments. Le scooter sans engrenage dispose désormais d’une console semi-analogique semi-numérique avec connectivité Bluetooth qui affiche des informations supplémentaires telles que les alertes d’appels entrants et manqués, les alertes de nouveaux messages ainsi que l’état de la batterie du téléphone.

La mécanique du Hero Pleasure Plus Xtec reste la même que les variantes régulières du scooter. Il est propulsé par un moteur 110,9 cm3 monocylindre, refroidi par air et à injection de carburant, conforme à la norme BS6. Ce moteur produit 8,1 PS de puissance et 8,7 Nm de couple maximal. Le moteur est accouplé à une CVT. Le nouveau Hero Pleasure Plus est disponible en sept variantes de couleurs, y compris un nouveau schéma de peinture Jubilant Yellow qui a été spécialement créé pour la variante XTec afin de garantir son exclusivité. Le scooter dispose désormais également d’une fonction de coupure du moteur sur la béquille latérale.

Malo Le Masson, responsable de la stratégie et de la planification globale des produits, Hero MotoCorp, a déclaré : « Le Pleasure+ 110 est un pionnier et devient rapidement l’un des scooters les plus admirés et les plus populaires du pays. Le modèle XTec apporte plus de charme avec des éléments élégants inspirés de l’édition Platinum, plus de durabilité avec le garde-boue avant en métal, plus de confort avec un dossier de siège de marque et un boost de technologie avec le projecteur LED, la connectivité Bluetooth et la technologie brevetée i3S de Hero pour efficacité énergétique améliorée. Le Pleasure+ 110 vient de devenir encore plus désirable !

