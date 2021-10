Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Kia célèbre le premier anniversaire du Sonet en Inde en lançant l’édition Kia Sonet Anniversary, au prix de 10,79 lakh et plus. L’édition Kia Sonet Anniversary est disponible en quatre variantes avec quatre choix de couleurs.

L’édition anniversaire de Kia Sonet a été lancée en Inde pour célébrer le premier anniversaire de la Sonet en Inde. L’édition Kia Sonet Anniversary est disponible en quatre versions, qui comprennent quatre options de transmission, deux options de moteur et quatre choix de couleurs. L’édition anniversaire de Kia Sonet est au prix de 10,79 lakh, hors salle d’exposition. La Kia Sonet s’est avérée être un modèle à succès pour le constructeur automobile sud-coréen, car elle a vendu plus de 1 lakh d’unités en un an.

Prix ​​de l’édition anniversaire Kia Sonet

Kia Sonet Essence 1.0 T-GDi 6iMT – ₹10,79,000

Kia Sonet Essence 1.0 T-GDi 7DCT – ₹11,49,000

Kia Sonet Diesel 1.5 CRDi WGT 6MT – ₹11,09,000

Kia Sonet Diesel 1.5 CRDi VGT 6AT – ₹11,89,000

La nouvelle édition anniversaire de Kia Sonet présente des accents de mandarine estampés à chaud, ainsi que des plaques de protection latérales Aurochs. Le Sonet obtient également les accents de mandarine sur la garniture des portes latérales et les enjoliveurs centraux, ainsi qu’un emblème de l’édition anniversaire. L’édition anniversaire Sonet est proposée en quatre couleurs extérieures : Aurora Black Pearl, Glacier White Pearl, Steel Silver et Gravity Grey.

À propos du lancement, Tae-Jin Park, directeur général et chef de la direction de Kia India, a déclaré : « Le Sonet a été l’un de nos produits révolutionnaires qui ont contribué au succès de Kia en Inde. Avec des ventes de plus d’un lakh en moins d’un an, le Sonet s’est déjà imposé comme l’un des SUV compacts les plus vendus en Inde. Pour célébrer cette adoration, nous sommes ravis de lancer l’édition anniversaire du Sonet. Sculptée dans l’excellence du design, l’édition anniversaire Sonet est basée sur le concept d’Aurochs et présente un look musclé offrant une expérience de conduite plus audacieuse et premium à nos clients jeunes de cœur.

