Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Maruti Suzuki a annoncé un rappel proactif de 1 81 754 unités des variantes essence Ciaz, Ertiga, Brezza, S-Cross et XL-6 fabriquées entre 2018 et 2020.

Maruti Suzuki a annoncé de manière proactive le rappel de 1 81 754 unités des Ciaz, Ertiga, Vitara Brezza, S-Cross et Nexa-vendu XL-6. Tous les véhicules concernés sont des variantes à essence, fabriquées entre le 4 mai 2018 et le 27 octobre 2020. Maruti Suzuki a déclaré que le rappel proactif vise à vérifier un éventuel défaut du groupe électrogène et avertit les clients de rester à l’écart des zones inondées d’eau ou situations où les composants électriques pourraient être mouillés.

Maruti Suzuki informera les clients dont les véhicules relèvent du rappel, cependant, les clients peuvent également vérifier si leurs voitures sont affectées par le rappel en visitant le site officiel et en consultant la section «Imp Customer Info». Ici, les clients peuvent saisir le numéro de châssis de leur véhicule pour savoir si leur véhicule relève du rappel. Le remplacement de la pièce concernée commencera début novembre de cette année, et Maruti Suzuki le fera gratuitement.

Le rappel précédent par Maruti Suzuki était de 40 453 unités de l’Eeco pour des phares défectueux en novembre 2020, tandis que 1 34885 unités du Wagon R et de la Baleno ont été rappelées pour des pompes à carburant défectueuses en juillet 2020. Ces rappels étaient à nouveau proactifs par Maruti Suzuki.

Dans le passé, les rappels de véhicules étaient perçus négativement. Ces derniers temps, cependant, les constructeurs automobiles rappellent de manière proactive les voitures en cas de défaut. Cela aide les marques à se forger une meilleure réputation auprès des clients au lieu de la négliger, ce qui affecte la marque à long terme. En 2020, 3 80 615 voitures au total ont été rappelées en Inde, tandis qu’en 2021, plus de 5 unités lakh ont été rappelées jusqu’à présent.

