Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Bike Bazaar, la première société indienne de gestion du cycle de vie des deux-roues, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa première campagne de marque pour aider à démocratiser la possession de deux-roues et les prêts de vélos pour tous les Indiens.

Bike Bazaar, basée à Pune, est la première société indienne de gestion du cycle de vie de la propriété et de l’utilisation de deux-roues qui a été lancée en avril 2017. La société a annoncé aujourd’hui le lancement de sa première campagne de marque pour aider à démocratiser la propriété de deux-roues et les prêts de vélos pour tous les Indiens. . Le TVC a été baptisé « Bike Loan par sabka haqq hai ». Il a été conceptualisé par The Womb et est réalisé par le célèbre cinéaste et lauréat d’un prix national Amit Sharma de Chrome Pictures.

Comme nous le savons tous, pour de nombreux Indiens, un deux-roues est une voie de progrès. Cependant, le chemin vers la possession d’un deux-roues est semé de difficultés de paperasse et de formalités pour obtenir un prêt. Bike Bazaar en tant que marque permet la propriété en facilitant le processus de prêt et la paperasserie et la même chose a été dramatisée sous la forme d’une histoire émotionnelle. La télévision dépeint l’histoire d’un jeune homme qui obtient enfin un prêt de vélo et un vélo, après plusieurs séries de rejets par les sociétés de financement.

Le TVC s’ouvre dans une salle d’exposition de vélos où le protagoniste se voit remettre les clés de son nouveau vélo par le vendeur. À ce stade, le protagoniste est tellement submergé qu’il s’effondre avec une joie inimaginable. Cette expression inhabituelle de joie s’explique par une voix off « Demandez à ceux qui n’ont jamais eu de prêt de vélo ». Sauf nous. Bike Bazaar vous propose un prêt vélo sans chèque bancaire ». Outre le TVC thématique principal, il existe également deux autres courts métrages qui se concentrent sur l’USP de la marque. Ces TVC seront diffusées pendant la prochaine période festive où l’achat de deux-roues est élevé. Cette campagne est complétée par le support digital et l’out-of-home également.

Commentant la campagne, Srinivas Kantheti, directeur général et cofondateur de Bike Bazaar, a déclaré : « La mission de Bike Bazaar est de démocratiser les prêts de vélos pour tous les Indiens, car nous pensons que tout le monde mérite une vie meilleure et des opportunités d’emploi et ne devrait pas en être privé. faute d’accès au système de crédit financier organisé. La capacité de The Womb à créer un travail créatif distinctif et stratégiquement pertinent est ce qui nous a attirés vers eux. Nous les avons intégrés très tôt pour construire notre marque à partir de zéro, y compris notre architecture de marque et la nouvelle identité. »

