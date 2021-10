Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une interview avec Autobot India, nous parlons à Ashwini Tiwary, cofondateur et PDG d’Autobot India, pour comprendre le rôle de l’entreprise dans la transition de l’Inde vers les véhicules électriques, les services offerts dans le segment des véhicules électriques et comment la mobilité électrique peut être rendue plus abordable.

Les véhicules électriques sont l’avenir, c’est indéniable. Les constructeurs automobiles et les gouvernements du monde entier poussent vers des alternatives plus propres, et l’une des solutions est la mobilité électrique. Pour réaliser la poussée du gouvernement vers les véhicules électriques et les véhicules à carburant alternatif d’ici 2030, de nombreuses startups ont commencé à développer des véhicules électriques ou des composants. Alors que certains ont connu du succès, d’autres ont fermé boutique du jour au lendemain. Il y a plusieurs raisons, et l’une d’entre elles étant les connaissances requises.

Parfois, une certification le ferait. Mais où va-t-on ? Où peut-on suivre un cours accéléré sur les véhicules électriques ? Pour mieux comprendre, Express Mobility s’entretient avec Ashwini Tiwary, cofondateur et PDG d’Autobot India.

Autobot India, fondée en 2017, est une startup qui propose une formation personnalisée et spécialisée dans les domaines des véhicules électriques et de l’automobile. « Nous avons commencé à relier les points en 2015 et avons tracé la voie à suivre pour créer un modèle axé sur la valeur. Les 3 à 4 années suivantes ont été consacrées à comprendre la nature complexe du défi et à résoudre les problèmes grâce à la technologie », explique Ashwini Tiwary. Il ajoute : « Nous avons régulièrement grandi pendant le verrouillage et nous nous sommes concentrés sur l’affinement de nos solutions même pendant le verrouillage. »

Fort de son expérience dans l’industrie automobile conventionnelle, Ashwini s’est rendu compte de l’énorme manque de connaissances et de sensibilisation en matière de véhicules électriques. Il déclare : « Nous avons décidé de créer une plate-forme expérientielle axée sur la technologie qui permettra de sensibiliser et de doter le secteur automobile des informations dont il a besoin. Après mûre réflexion, nous avons fondé l’entreprise en juin 2017. Depuis lors, jusqu’à maintenant, nous avons développé, recherché et peaufiné la plate-forme Autobot India.

S’exprimant sur les services offerts par Autobot India, Ashwini déclare : « Nous souhaitons apporter une transformation grâce à notre modèle innovant d’apprentissage et de développement. Le plus grand défi avec le modèle actuel de formation en ingénierie est qu’il met trop l’accent sur les aspirations, mais très peu sur l’exécution. Nous construisons un processus de réflexion structuré axé sur l’exposition des apprenants à l’industrie qui offrira clarté et sensibilisation pour permettre une exécution plus fluide.

Autobot India est une société de plate-forme en tant que service (PaaS). La société propose des services et des solutions visant à enseigner l’expérience technologique dans l’apprentissage et le développement intégrés à des solutions matérielles et logicielles. « À l’avenir, nous pourrions créer des produits physiques, mais actuellement, nous proposons des conseils techniques, des solutions de laboratoire EV, des solutions d’apprentissage et de développement », ajoute Ashwini. Il ajoute en outre: «Nos produits sont bénéfiques pour un plus frais, comme il le sera pour quelqu’un avec plusieurs décennies d’expérience dans l’industrie. L’ensemble du programme a été développé selon notre méthodologie unique connue sous le nom de PLA (Approche d’Apprentissage Pratique). Il y a une exposition centrée sur l’industrie, et nous la faisons également valider par le secteur gouvernemental ainsi que par des experts de l’industrie. »

Commentant la question de savoir si Autobot fabrique des composants pour l’industrie des véhicules électriques, Ashwini déclare : « Nous ne sommes pas des fabricants, mais oui, nous avons développé des produits matériels pour le laboratoire des véhicules électriques et à des fins de test dans les systèmes de communication Batterie, BMS, Cell et CAN. Ceux-ci peuvent être fabriqués pour soutenir l’industrie et les organismes universitaires à des fins d’apprentissage et de test de produits. »

Ashwini, partageant son point de vue sur la façon dont la mobilité électrique peut être rendue plus abordable, « Nous sommes sur le point d’atteindre un niveau significatif d’adoption des véhicules électriques d’ici 2030. Cependant, il existe également certains défis tels que le manque d’infrastructures de recharge, l’anxiété d’autonomie des véhicules électriques et des obstacles au financement tels que des frais d’intérêt et d’assurance élevés, etc. », explique Ashwini. Il ajoute: «Alors que le gouvernement a lancé le plan FAME dans le cadre de la mission nationale de mobilité électrique et une dépense de 70,3 millions de dollars pour propulser l’adoption des véhicules électriques, il est nécessaire de donner une impulsion plus forte à ce secteur ainsi que des politiques qui encouragent la hausse. croissance.

Outre l’industrie des véhicules électriques, Autobot India propose également des services et des solutions de développement de laboratoires de véhicules électriques, des programmes de compétences personnalisés et des laboratoires d’expérience technologique pour différents terrains pour le secteur de la défense.

