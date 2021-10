Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors a lancé son dernier SUV sous-compact sur le marché indien, le Punch, au prix de 5,49 yens lakh. Le Tata Punch est le SUV sous-compact le plus sûr d’Inde, ayant reçu une note de sécurité de 5 départs par Global NCAP.

Crédit image : Express Drives

Après avoir présenté pour la première fois un concept de SUV sous-compact à l’Indian Auto Expo l’année dernière, le constructeur automobile a mis ledit concept en production. Aujourd’hui, Tata Motors lance le Punch en Inde, un SUV sous-compact classé 5 étoiles en matière de sécurité, au prix de 5,49 yens lakh, hors salle d’exposition.

Variantes et prix de Tata Punch :

Le nouveau Tata Punch est disponible en quatre variantes : Pure, Aventure, Accompli et Créatif. Le prix par variante du nouveau Tata Punch est le suivant.

Le tout nouveau Tata Punch est construit sur une architecture Agile Light Flexible Advanced (ALFA), aidant Tata Motors à intégrer plusieurs fonctionnalités de premier plan, y compris la cote de sécurité. Le Tata Punch est le deuxième véhicule construit sur la plate-forme ALFA, le premier étant l’Altroz. Le Tata Punch mesure 3 827 mm de long et l’empattement mesure 2 445 mm.

Tata ne s’est pas éloigné du design du concept. Le Tata Punch présente un langage de conception similaire à celui du Harrier et du Safari, avec les phares placés sous les DRL. Le Punch offre également une position de SUV haute, offrant aux occupants une position dominante, similaire à ses concurrents du segment, le Maruti Suzuki Ignis et le Mahindra KUV100.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le nouveau Tata Punch reçoit un système d’infodivertissement de 7,0 pouces avec connectivité pour smartphone (Android Auto et Apple CarPlay) avec la technologie de voiture connectée iRA de Tata, un volant à fond plat, un système audio à 6 haut-parleurs, et plus encore. Les portes du Tata Punch s’ouvrent à 90 degrés pour une entrée et une sortie faciles.

Parlez des aspects de sécurité qui font de la Punch une voiture classée 5 étoiles en matière de sécurité, notamment l’ABS avec EBD, une fonction de freinage qui détecte l’instabilité lors du freinage avant que l’ABS n’intervienne, les capteurs de recul avec caméra, le contrôle de stabilité dans les virages, les phares antibrouillard dans les virages, le double airbags, ancrages ISOFIX pour siège enfant, etc.

En ce qui concerne le moteur, le Tata Punch est disponible avec un moteur à essence standard, un bloc de 1,2 litre développant 85 ch et 113 Nm de couple, avec une fonction start-stop pour améliorer l’économie de carburant. Tata Motors propose le Punch avec une boîte de vitesses manuelle standard à 5 vitesses avec un AMT en option.

