Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Castrol India lance sa quatrième édition du Castrol Super Mechanic Contest en Inde qui couvrira plus de 100 000 mécaniciens à travers l’Inde à travers des programmes d’apprentissage et des masterclasses en direct.

Castrol a lancé la quatrième édition de son initiative de formation en mécanique, le Castrol Super Mechanic Contest (SMC). Lancée en 2017, cette initiative fournit une plate-forme holistique aux mécaniciens indiens de voitures et de vélos pour perfectionner leurs compétences, démontrer leur talent et obtenir une reconnaissance nationale. Le thème du concours de cette année, #SeekhengeJeetengeBadhenge, salue la passion et l’esprit des mécaniciens qui font avancer l’Inde et leur donnera l’occasion de se perfectionner grâce aux nouvelles avancées technologiques dans le secteur automobile.

Les mécaniciens participants testeront leurs compétences avec d’autres mécaniciens à travers le pays pour devenir le Super Mechanic Castrol 2021. Le Super Mechanic Contest 2021 tirera parti des supports physiques et numériques pour étendre sa portée à travers l’Inde. Il visera à amener plus de 100 000 mécaniciens à bord pour le concours. Les inscriptions au concours se feront via un tour de réponse vocale interactive (IVR), ainsi qu’un portail Web dédié, avec 9 options de langue disponibles – anglais, hindi, bengali, télégu, kannada, gujarati, marathi, malayalam et tamoul.

Castrol s’associera au réseau TV9 pour co-créer et promouvoir le Super Mechanic Contest 2021, qui sera animé par Ravi Dubey, qui anime le concours depuis son lancement en 2017.

Le concours de cette année présentera une gamme de nouveaux outils numériques qui rendront la participation à travers les phases plus interactive. Ceux-ci comprendront un contenu automatique quotidien qui engage les participants en fournissant des informations sur le concours, des conseils pour réussir les tours successifs et maîtriser le doigt le plus rapide en premier, ainsi que des récompenses et une reconnaissance potentielles que les gagnants recevront.

En plus de cela, SMC 2021 comprendra également un jeu mobile pour permettre aux mécaniciens participants de maîtriser diverses missions et défis. Des experts externes et les anciens gagnants du Super Mechanic Contest organiseront également une série de masterclasses en direct avec les participants pour les aider à affiner leurs compétences.

En 2021, Castrol ambitionne de quadrupler le nombre de mécaniciens formés au travers de ses masterclass, par rapport au nombre de mécaniciens formés lors de l’édition 2019 du concours. Castrol collaborera avec l’Automotive Skills Development Council (ASDC) de l’Inde pour le perfectionnement certifié des mécaniciens présélectionnés à travers ses sessions de masterclass.

Prolongeant son soutien à l’initiative, Dharmendra Pradhan, ministre du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat et ministre de l’Éducation du gouvernement indien, a déclaré : « Le concours Castrol Super Mechanic est un programme qui a toujours travaillé aux côtés de la mission du gouvernement indien de Skill India, aidant les mécaniciens à travers le pays pour perfectionner leurs talents et leurs compétences. Nous félicitons Castrol India pour le lancement de sa quatrième édition réussie du concours et espérons qu’elle enrichira les connaissances et les compétences des mécaniciens, réalisant ainsi notre vision d’un Atmanirbhar Bharat ».

Annonçant le lancement, Sandeep Sangwan, directeur général de Castrol India Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer la quatrième édition de Castrol Super Mechanic, un concours qui a toujours placé au cœur les intérêts de la communauté des mécaniciens. Au fil des ans, ce concours a permis à la communauté des mécaniciens de démontrer leur talent et d’améliorer leurs compétences avec les dernières connaissances de l’industrie mises à leur disposition via cette plate-forme.

« Le thème de cette année, #SeekhengeJeetengeBadhenge, résonne avec l’esprit d’être prêt pour l’avenir alors que le concours étend son engagement à doter tous les participants des compétences pertinentes qui peuvent les aider à naviguer dans de nouveaux changements et défis dans les temps à venir. »

Il a en outre ajouté: «La pandémie nous a plus que jamais rappelé la nécessité d’adapter notre rythme à l’évolution des temps. Chez Castrol India, nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’alimenter les ambitions et de pérenniser les moyens de subsistance de la communauté des mécaniciens, une force essentielle qui fait avancer l’Inde. Nous espérons que cela pourra les inspirer dans leur cheminement vers le succès et la reconnaissance. »

Arindam Lahiri, PDG, Automotive Skills Development Council – Inde, a déclaré : « L’amélioration des compétences et le transfert continu des connaissances jouent un rôle crucial pour propulser les trajectoires de croissance des professionnels de la mécanique et de l’automobile. Nous sommes ravis de nous associer à Castrol India et espérons tirer parti de cette plate-forme pour former des mécaniciens à l’entretien des véhicules de nouvelle génération et aux dernières technologies. L’ASDC vise à fournir un paradigme de connaissances complet et structuré et des sessions d’apprentissage certifiées qui garantiront leur pertinence dans l’industrie et amélioreront leurs opportunités de subsistance durable.

