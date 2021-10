Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Automovill a levé un montant non divulgué de fonds auprès d’AngelBay pour étendre sa présence indienne. La société opère actuellement dans 12 villes et prévoit de se développer davantage.

Automovill a levé un montant non divulgué auprès d’Angel Bay. Le cycle a vu la participation du PDG de Santosh Chandra chez Essar Oil & Gas Exploration and Production, et des dirigeants de Google et PWC. Ce tour est le complément au tour du pont, que la marque a levé à la mi-juillet.

Alors qu’Automovill a déjà traité plus de 1 000 000 commandes dans 12 villes, il prévoit d’étendre sa présence dans d’autres zones géographiques et de déployer des solutions technologiques. Pour exécuter la même chose, Automovill prévoit d’utiliser les fonds pour s’étendre à plus de 20 villes et augmenter l’infrastructure.

« Automovill s’est développé à un rythme soutenu, enregistrant des chiffres impressionnants. La technologie perturbant le secteur des services automobiles, il reste un champ d’action énorme à exploiter. Investir dans l’une des startups de mobilité à la croissance la plus rapide rétablit les horizons plus larges qui restent à explorer », a déclaré Sorabh Agarwal, co-fondateur d’AngelBay.

« La croissance du secteur des services automobiles a été écrasante. Les gens évitent la mobilité partagée qui a donné un coup de fouet aux véhicules privés et aux services associés. Nous sommes déjà répartis dans 12 villes et obtenons une bonne réponse, ce qui nous a motivés à pénétrer plus profondément dans le marché. Avec le soutien des bons investisseurs, nous sommes en mesure de lever des tours consécutifs et de catalyser notre taux de croissance », a déclaré Mridu Mahendra Das, co-fondateur et PDG d’Automovill.

Santosh Chandra, PDG d’Essar Oil & Gas Exploration and Production, a ajouté : « L’industrie de la mobilité a fait le bonheur des investisseurs du monde entier. En Inde, c’était l’un des secteurs non organisés qui explique le potentiel des prises. Automovill, avec son modèle commercial raffiné, sa bonne intervention technologique et son approche ciblée, sera en mesure de tirer le meilleur parti de ce produit. »

