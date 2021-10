Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le segment du service après-vente automobile est en croissance, car de plus en plus de startups offrent des services équivalents aux OEM. L’une de ces startups est FixCraft, une start-up basée à Delhi qui se concentre sur les services après-vente automobiles. Pour mieux comprendre, nous avons parlé à Vivek Sharma, co-fondateur et PDG de FixCraft.

Le marché de l’après-vente automobile est une activité en évolution, car de nombreuses sociétés tierces offrent la même qualité de service, et parfois, font un meilleur travail par rapport aux centres de service agréés. Au fil des ans, l’Inde a vu de nombreuses entreprises de ce type, et l’une des plus récentes dans ce segment est FixCraft, une start-up basée à Delhi.

Essayant d’en savoir plus sur FixCraft et sur le fonctionnement de l’entreprise, Express Mobility a contacté Vivek Sharma, cofondateur et PDG de FixCraft. Rappelant comment l’entreprise a commencé, Vivek a déclaré : « C’était le jour où j’ai dû faire réparer ma voiture et j’ai réalisé à quel point il était coûteux de bénéficier des services d’un atelier de marque. En même temps, je n’avais pas beaucoup confiance dans l’atelier du mécanicien local. Plus tard, lorsque j’ai discuté de la lutte avec mes amis, nous l’avons affinée en un concept commercial, et FixCraft a été créé en octobre 2018. »

Il a ajouté : « L’idée s’est transformée en un service de gestion de voitures entièrement remboursées, transparent, digne de confiance et soutenu par les dernières technologies internes pour offrir la meilleure expérience à chaque client.

Étant donné que la plupart des centres de service après-vente ont une préférence – soit spécialisés dans les deux-roues, les quatre-roues ou parfois les deux, nous avons demandé au PDG à quel segment FixCraft s’adresse. Vivek a déclaré : « La différence de dépenses est énorme lorsqu’il s’agit de faire réparer une voiture dans un atelier OEM ou un mécanicien local. Par conséquent, nous avons décidé de répondre d’abord à la préoccupation concernant la gestion des réparations automobiles.

FixCraft, lors de sa création en 2018, a commencé à Delhi NCR. Après avoir examiné la réponse, l’entreprise a étendu sa présence dans le Sud. Vivek ajoute : « Actuellement, nous opérons à Gurgaon et Sahibabad dans la RCN et opérons à une capacité de 2 000 voitures par mois. Bangalore, nous sommes à 1500 voitures par mois. Nous chercherons ensuite à nous étendre au Maharashtra et à l’Andhra Pradesh. »

Pour ceux qui se demandent en quoi FixCraft est différent des autres concurrents sur le marché, Vivek précise : « Si nous examinons les modèles commerciaux opérant dans l’espace, ils fonctionnent principalement en tant qu’agrégateurs de mécaniciens locaux. Cependant, la transparence en termes de qualité de service et de pièces n’est toujours pas au rendez-vous. Il a ajouté : « Nous sommes propriétaires du parcours de nos clients de bout en bout. »

Vivek, exprimant son point de vue lorsque la pandémie a frappé, a déclaré que beaucoup ont choisi leurs propres véhicules plutôt que la mobilité partagée. Les ateliers étaient fermés, mais dès que les restrictions ont été levées, les choses allaient mieux. FixCraft s’occupe également de l’assurance automobile et propose des réclamations d’assurance basées sur la technologie. Vivek a déclaré : « Habituellement, lorsqu’un client s’adresse à un équipementier, il a du mal à coordonner son assurance automobile avec la compagnie d’assurance. Le dédouanement, les approbations sans espèces, la soumission de devis etc., deviennent très pénibles pour un client. Nous nous sommes associés à 20 compagnies d’assurance pour faciliter la coordination du client final également. »

Il a ajouté : « Toutes les grandes compagnies d’assurance travaillent avec Fixcraft, qui représente 90 % des polices d’assurance émises chaque année. Nous travaillons pour porter ce nombre à 100 %.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.