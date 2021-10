Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

L’adoption de technologies et de systèmes de nouvelle génération plus résistants aux incertitudes peut faire la différence pour les constructeurs automobiles et l’industrie dans son ensemble.

Le secteur automobile a été touché par les perturbations soudaines causées par la pandémie et le verrouillage associé l’année dernière. Il a enregistré une baisse des ventes dans tous les segments et la fabrication ainsi que des chaînes d’approvisionnement se sont rompues. Cependant, l’industrie a commencé à montrer des signes précoces de reprise avec une augmentation des ventes d’un mois à l’autre au cours de la seconde moitié de 2020.

Alors que la deuxième vague a de nouveau affecté négativement le secteur automobile, elle a réaffirmé la nécessité pour le secteur de se concentrer sur l’adoption agressive de technologies de la nouvelle génération et de créer des systèmes plus résistants aux incertitudes. Voici les moyens par lesquels certaines des technologies numériques émergentes du 21e siècle peuvent faire la différence pour les constructeurs automobiles.

Automatisation des processus robotiques (RPA) :

L’automatisation des processus à l’aide de travailleurs numériques apporte une précision accrue. Qu’il s’agisse de la conformité réglementaire, de l’interprétabilité du papier dans le support numérisé, du démontage et de l’assemblage des machines ou de la gestion des stocks, la RPA a parcouru un long chemin pour assurer une précision quasi-parfaite. Ces robots logiciels sont programmés avec des algorithmes appropriés pour effectuer une tâche particulière. Une fois les robots bien entraînés, ces tâches sont automatisées. Ces travailleurs numériques deviennent de plus en plus sophistiqués avec une combinaison d’algorithmes d’apprentissage automatique et de traitement d’images.

Big Data:

Le Big Data dans l’industrie automobile peut aider à fidéliser la clientèle grâce à des services après-vente améliorés. Bien que les marges bénéficiaires du concessionnaire varient selon les modèles de véhicules, ce sont les services après-vente et l’entretien périodique dont ils tirent un profit important. Le besoin de l’heure est des services personnalisés pour forger d’excellentes relations avec les clients. Le Big Data aide à analyser les goûts et les préférences de l’acheteur pour recommander une offre personnalisée à un client particulier. Le Big Data peut également prédire l’usure probable, après quoi une pièce endommagée (du véhicule) peut provoquer une interruption de l’utilisation quotidienne ou une panne complète. Il alerte également le conducteur en segmentant et en analysant ses habitudes de conduite et ses habitudes pouvant provoquer un accident. Le Big Data peut également être utilisé pour améliorer la conception du véhicule, car il peut donner un aperçu des performances du véhicule/composant dans les conditions du marché.

Cloud computing:

Le cloud computing peut aider les constructeurs automobiles en réduisant les coûts de matériel informatique sur site d’une organisation, notamment en termes de consommation d’énergie et de réparation du matériel, d’amortissement et de main-d’œuvre. Le cloud computing peut améliorer l’efficacité des systèmes GPS et de divertissement installés dans la voiture. Les voitures peuvent devenir des véhicules intelligents et perspicaces, équipés pour faire face à des situations routières et de circulation variées. Cependant, de tels contrôles et un flux d’informations continu nécessitent une prédisposition perpétuelle et à la demande des systèmes qui ne peuvent se produire qu’avec l’aide du cloud. De plus, les données sont au cœur de nombreuses fonctions de l’industrie automobile et elles sont directement proportionnelles à la fabrication d’un modèle de véhicule. Les données de divers départements doivent être mises en commun pour produire le modèle parfait.

Analyse de données prédictive et avancée :

L’analyse de données prédictive et avancée peut aider à la gestion de la qualité des produits, au rappel des produits et à l’amélioration de la satisfaction client. L’analyse prédictive peut aider les équipes de gestion de la qualité à traiter un grand nombre d’informations (historiques) pouvant révéler la cause sous-jacente. Il permet la détection précoce des problèmes et minimise la probabilité qu’ils se produisent à l’avenir. Les données peuvent également faciliter l’amélioration de la sécurité du véhicule, à la fois pendant la conception et pendant la conduite. De plus, cela garantit un processus de rappel meilleur et plus efficace.

Intelligence artificielle:

L’IA a un impact considérable sur l’industrie automobile. Il peut alerter les conducteurs d’une situation dangereuse ou d’une panne de composant bien avant que le scénario ne devienne fatal. L’IA peut également aider à l’inspection de la qualité qui est un processus qui prend du temps.

Intégration de la Télématique et de la Santé :

À mesure que les véhicules s’intègrent de plus en plus aux smartphones et aux appareils portables, des moyens d’améliorer les interventions d’urgence – en utilisant une combinaison de télématique, de capteurs de véhicule et d’appareils portables – émergent, ce qui peut sauver des vies précieuses. La sécurité routière globale peut être améliorée en utilisant les cadres Car2X pour la communication entre les véhicules.

Réalité virtuelle:

La réalité virtuelle est d’une grande aide pour les entreprises, les revendeurs et les clients. Il aide les ingénieurs automobiles à travailler ensemble à distance (en particulier dans le processus de conception). Le processus de conception sur la maquette physique nécessite des ressources massives et prend également du temps. De plus, cela réduit la nécessité de créer un prototype après chaque étape d’examen. La technologie aide également les clients à avoir une idée de leur nouvelle automobile sans son corps physique. Grâce à la réalité virtuelle, ils peuvent vivre une expérience d’achat numérique immersive. Une plate-forme de visualisation de données et de véhicules de premier plan a signalé que jusqu’à 76 lakh Indiens ont choisi de découvrir les caractéristiques de leur prochaine voiture en 3D sur Internet en 2020. La réalité virtuelle s’est avérée être une aubaine pour les concessionnaires pendant la prévalence de COVID-19, ils ont pu poursuivre leur activité malgré les défis logistiques et la rareté des ressources. Il est difficile pour les revendeurs d’avoir un modèle physique de chaque spécification car la plupart des fabricants lancent régulièrement des versions restylées et remodelées. Les clients veulent toujours acheter le modèle le plus récent. L’utilisation de la réalité virtuelle peut s’avérer être un moyen meilleur, immersif et persuasif d’accélérer leur prise de décision. Il s’agit d’une situation idéale, gagnant-gagnant pour les clients et les concessionnaires.

Réalité augmentée:

La réalité augmentée offre une sensation réaliste pour tester les fonctions et les capacités critiques d’un véhicule. La méthode conventionnelle de test nécessite des essais physiques approfondis, qui sont coûteux et encombrants. Avec AR, les ingénieurs peuvent construire un prototype, avoir plus de facilité avec les points de contrôle logistiques et techniques critiques et peuvent mettre en œuvre des modifications en moins de temps. Une production plus rapide, plus d’innovation et des coûts réduits seraient possibles avec l’intégration de cette technologie.

Alors qu’il est prévu que l’industrie automobile mondiale atteindra un peu moins de 9 000 milliards de dollars américains d’ici 2030, un rapport d’Invest India suggère que l’industrie automobile pourrait atteindre la barre des 300 millions de dollars d’ici 2026. Cependant, pour que le secteur dicte le type de croissance post-pandémie, l’intégration numérique est un must.

Auteur: Rupak Rathore

