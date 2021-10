Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Lancement des nouvelles Volvo S90 et XC60 en Inde avec des moteurs hybrides essence doux. Les nouveaux Volvo S90 et XC60 hybrides légers à essence sont au prix de 61 90 000 , hors salle d’exposition.

Volvo lance la nouvelle berline S90 et le XC60 mis à jour en Inde avec un moteur hybride essence doux. Les deux véhicules, le nouveau Volvo S90 hybride léger à essence et le XC60, sont au prix de 61 90 000 , hors salle d’exposition. Lors du lancement, Volvo a également confirmé le lancement prochain du XC90 Essence. Ces lancements s’inscrivent dans l’objectif de l’entreprise de disposer d’un portefeuille essence complet d’ici fin 2021.

Les deux véhicules disposent de services numériques donnant accès aux applications Google, à d’autres applications et services offrant une aide mains libres avec Google Assistant. Les voitures sont également équipées du système d’infodivertissement intuitif de nouvelle génération qui offre aux clients personnalisation et connectivité. Le constructeur automobile a également annoncé un ensemble de services Volvo de 3 ans au prix de 75 000 yens, hors taxes.

Les nouvelles Volvo S90 et XC60 à hybride doux à essence sont équipées d’un moteur de 1969 cc, 247 ch, capable de produire 350 Nm de couple à l’aide d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. La boîte de vitesses entraîne les roues avant du S90 tandis qu’elle alimente les quatre roues du XC60.

En parlant de sécurité, les Volvo S90 et XC60 hybrides légers bénéficient d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’une assistance au pilote, d’une aide au maintien de la voie, d’un système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal, d’un support d’atténuation des collisions et d’un avertissement de collision, d’une caméra à 360 degrés et aide au stationnement.

S’exprimant à cette occasion, Jyoti Malhotra, directeur général de Volvo Car India, a déclaré : « Volvo a toujours été à la pointe de l’innovation. Avec le lancement de ces voitures incorporant certaines des meilleures technologies et fonctionnalités, nous venons de mettre la barre plus haut. Nous avons eu trois bons trimestres cette année, ce qui est le reflet de la confiance des clients. Cela nous a donné une bonne base alors que nous commençons en 2022 avec de nouvelles voitures. Ces modèles sont dotés de nouvelles fonctionnalités qui, j’en suis convaincu, augmenteront la mobilité de luxe de nos clients. Avec l’introduction de ces nouveaux modèles et du prochain XC90, nous achèverons notre transition vers le portefeuille Essence. »

