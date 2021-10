Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Fleely Energy prévoit d’installer 1000 chargeurs rapides pour véhicules électriques entre Chandigarh et Mumbai, en ville et sur les autoroutes. Les chargeurs rapides de Fleely sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques du marché qui acceptent la charge rapide CC.

« Fleely continue de tenir ses engagements de fournir aux conducteurs de véhicules électriques un service client, une fiabilité et une commodité de premier ordre sur le grand réseau public de recharge rapide pour véhicules électriques du pays », a déclaré Hemant Kumar, PDG de Fleely. « Les stations de recharge rapide DC de Fleely améliorent l’autonomie et rendront la recharge pour les clients Fleely encore plus pratique grâce à notre engagement renforcé envers les normes ouvertes, la collaboration et l’innovation. »

« Le réseau de recharge rapide Fleely profite non seulement aux conducteurs, mais aussi aux milliers d’entreprises avant-gardistes qui investissent de plus en plus dans la révolution des véhicules électriques. décalage. Les efforts de collaboration dans l’ensemble de l’industrie garantissent une expérience plus fluide, vitale pour ouvrir la voie à l’adoption massive de véhicules électriques et à une expérience pour les conducteurs, les flottes et les entreprises. »

Fleely travaille également sur l’interopérabilité, ce qui signifie que si un client Fleely souhaite utiliser un chargeur de niveau 2 de Tata, MG ou d’un autre fabricant, l’accord bilatéral des entreprises peut aider le conducteur à initier une charge dans l’application Fleely sans avoir besoin de créer un autre client. compte ou porter un justificatif d’identité supplémentaire. Selon l’entreprise, « Ces accords facilitent la facturation des clients, et une collaboration et une coopération à l’échelle du secteur sans agrégateurs tiers peuvent aider à réduire les coûts. »

