Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Motherson et Marelli ont étendu leur JV en Inde pour une nouvelle salle d’outils qui sera dédiée à des applications d’éclairage spécifiques. Ce sera le premier du genre en Inde. La JV sous le nom de Marelli Motherson Automotive Lighting India Private Limited a été créée en 2008 pour adresser le marché indien de l’éclairage extérieur. La JV possède désormais quatre usines en Inde.

La nouvelle salle d’outils localisera des outils pour le marché intérieur, spécifiques au domaine de l’éclairage, qui ont été précédemment importés, améliorant ainsi les capacités locales. Avec les capacités supplémentaires d’outillage, la fabrication de Motherson se traduira par des produits d’éclairage automobile de haute précision et esthétiques. La nouvelle salle d’outils, qui sera basée dans la région de Delhi (Noida,) en Inde, et devrait commencer la production au deuxième trimestre de l’exercice 23.

Commentant ce partenariat, Vivek Chaand Sehgal, Président de Motherson, a déclaré : « Nous sommes ravis de répondre à cette demande de longue date de nos clients. Le besoin d’être présent localement pour des applications complètes n’a jamais été aussi pertinent dans le contexte de l’industrie automobile. Nous sommes convaincus qu’avec le soutien continu de Marelli, cette capacité d’outillage pour l’éclairage automobile nous aidera à fournir des solutions aux besoins actuels et futurs de nos clients en Inde.

Sylvain Dubois, PDG de la division Automotive Lighting de Marelli, a déclaré : « Nous sommes heureux de mettre à la disposition de la JV les compétences de Marelli Automotive Lighting pour des outils de haute précision et de haute esthétique, qui seront transférées avec une grande attention à l’équipe locale, pour un lancement sans faille. dès le premier outil fabriqué. Permettre l’excellence et la qualité destinées aux clients sera également la mission de la nouvelle salle d’outils et d’autres opportunités naîtront des synergies avec les 3 autres salles d’outils d’éclairage automobile dans les autres régions.

