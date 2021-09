Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

L’Inde vise à atteindre des véhicules 100% électriques sur la route d’ici 2030. Pour ce faire, les constructeurs automobiles sont en surmultipliée, embrassant le mouvement. Il y a cependant quelques freins. Nous parlons à Ashutosh Verma, le fondateur d’Exalta India, pour voir son point de vue.

L’énergie durable et propre est le sujet dans tous les esprits. L’énergie propre est un sujet important dans diverses industries à travers le monde, et lorsqu’il s’agit du secteur automobile, exploiter la mobilité avec des énergies propres et renouvelables est le besoin du moment. Bien que le concept de véhicules électriques soit relativement nouveau en Inde, le pays a pour objectif d’atteindre 100 % de véhicules électriques d’ici 2030.

Pour ce faire, les constructeurs automobiles ont besoin du soutien des équipementiers automobiles. Ensemble, la transition vers les VE sera plus forte, aux côtés du soutien du gouvernement. De nombreux constructeurs automobiles se dirigent vers cette voie, y compris une société basée à Noida appelée Exalta India. Présent dans l’industrie depuis plus de 10 ans, Exalta India propose en Inde des deux-roues électriques offrant une autonomie allant jusqu’à 80 km.

Exalta India, ayant de l’expérience dans l’industrie des véhicules électriques, Express Mobility a contacté Ashutosh Verma, le fondateur d’Exalta India pour en savoir plus. L’entreprise travaille sur des vélos électriques, des vélos pour enfants, des fauteuils roulants électriques pour personnes paralysées, des batteries au lithium NMC et des batteries HP SMF, entre autres.

Exalta India propose des scooters électriques et des vélos pour enfants dans son portefeuille de produits

Mobilité express : Selon vous, quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre des véhicules 100 % électriques d’ici 2030 ?

Ashutosh Verma : L’infrastructure des bornes de recharge est de la plus haute importance. Les infrastructures de recharge publiques semblent souvent nécessiter des investissements élevés avec des rendements minimes au départ en raison de facteurs tels que les prix des terrains autonomes, les infrastructures de réseau, etc. Il est possible à l’avenir de construire des routes électriques avec une voie qui peut être convertie pour la recharge électrique sur le go, et le gouvernement mène actuellement divers projets pilotes avec des discussions impliquant des entreprises basées sur le modèle PPP. Il y aura probablement plus d’options, comme les trains électriques bientôt, ce qui sera d’une grande aide. Seules de telles mesures peuvent assurer le succès dans un pays comme l’Inde avec une population aussi dense.

EM : Comment la pénurie de semi-conducteurs a-t-elle affecté le marché, en particulier Exalta India ?

UN V: C’est déjà un gros problème pour le monde et pour nous. Les secousses économiques provoquées par covid-19 n’ont fait qu’ajouter aux chaînes d’approvisionnement déjà fragiles de l’industrie des semi-conducteurs. La scène indienne a été principalement impactée par les changements de politique d’importation avec la Chine. De plus, nous devons développer notre secteur manufacturier pour devenir un marché autosuffisant pour les véhicules électriques. Un contraste offre-demande dû à des difficultés de production peut affecter l’industrie automobile indienne pendant les fêtes de fin d’année, au moment où les consommateurs sont prêts et disposés à dépenser.

EM : Comment rendre les deux-roues électriques plus abordables ?

UN V: Actuellement, l’Inde travaille à la réalisation de ces objectifs. Les subventions des révisions du régime FAME-II pour les fabricants seront un grand coup de pouce pour rendre les véhicules électriques plus abordables. Les gens ont besoin de meilleures options de financement pour opter pour une option EV. Normalement, les moteurs BLDC (Brushless Direct Current) n’ont pas été bien étudiés en Inde, mais c’est un pas en avant essentiel. De nombreuses personnes travaillent sur ses composants internes, tels que les moteurs et les batteries, mais pas sur ses cellules. L’industrie électronique indienne a travaillé sur la R&D pour BMS (Battery Management System), mais cela n’a pas été très fructueux. Pour cette raison, nous dépendons principalement d’autres pays dans ce domaine.

EM : Comment, selon vous, l’Inde peut-elle passer plus rapidement aux véhicules électriques ?

UN V: Le marché indien des véhicules électriques promet de croître à une estimation de près de 206 milliards de dollars américains (14 42 200 crores INR) d’ici 2030. La transition vers les véhicules électriques doit être une solution à un problème existant. Différents États ont des problèmes différents, comme pour une ville comme Delhi, qui est un pôle d’emploi avec des taux de pollution alarmants, les véhicules électriques deviennent une solution pour s’intégrer. L’électrification des routes indiennes serait bénéfique car la plupart des Indiens craignent que leurs véhicules électriques ne manquent d’électricité. (anxiété de gamme). En dehors de cela, les deux-roues sont très demandés en raison de la hausse des prix de l’essence. Jusqu’à présent, les scooters électriques n’ont pas été bien financés, mais bientôt des EMI seront disponibles, les rendant plus abordables.

