Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une interview avec Warren Harris, PDG de Tata Technologies, nous en apprenons davantage sur Tata Technologies, sa mécatronique, la collaboration Tata-GKN et comment les logiciels et la technologie sont cruciaux dans la construction de voitures modernes.

Tata, beaucoup connaissent la marque en tant que constructeur automobile. Cependant, Tata a ses racines profondes dans de nombreux autres secteurs, l’un d’eux étant la technologie. Tata Technologies contribue beaucoup à la construction de voitures plus sûres, et avec les tendances récentes lorsque la pandémie a affecté le monde automobile, les entreprises ont dû adopter une nouvelle approche, comme ce fut le cas avec Tata Technologies.

Pour en savoir plus sur Tata Technologies, sa mécatronique, la collaboration de Tata Technologies avec GKN Automotive et comment les logiciels et la technologie deviennent un élément crucial de la construction automobile, Express Mobility s’est entretenu avec Warren Harris, PDG de Tata Technologies.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la collaboration GKN Automotive-Tata ? Qu’est-ce qui est développé et fourni à partir de ce centre à Bangalore ?

Tata Technologies et GKN Automotive ont mis en place un centre mondial avancé d’ingénierie logicielle de mobilité électrique à Bangalore, en Inde, en 2020. Le centre de développement de logiciels embarqués de Bangalore témoigne de la collaboration de deux organisations de premier plan pour développer et fournir des solutions AUTOSAR et contribuer à des solutions durables de mobilité électrique. . Le centre utilisera l’expertise de Tata Technology en matière de transmission électrique et de systèmes embarqués, ainsi que sa capacité à attirer les talents indiens en génie logiciel pour travailler sur les technologies e-Drive de nouvelle génération de GKN Automotive, remodelant l’avenir de la mobilité électrique durable.

Le centre dirige le développement de solutions de mobilité conformes à AUTOSAR pour GKN Automotive et fournit des solutions stratégiques aux équipementiers d’Amérique du Nord et d’Europe. Le centre vise à renforcer la position de leader du marché de GKN Automotive dans ses technologies e-Drive en l’aidant à se développer davantage et à étendre ses capacités technologiques. Le centre mondial d’ingénierie logicielle de mobilité électrique aidera les deux sociétés à étendre et à accélérer les canaux de croissance dans le segment des groupes motopropulseurs électriques.

De la vision de Tata Technologies de « Engineering a Better World » à la vision de GKN Automotive de « Conduire un monde plus propre et plus durable grâce à des systèmes d’entraînement de pointe », les deux entreprises sont alignées sur l’offre de solutions qui ouvrent la voie à une et la mobilité durable. La collaboration entre GKN-Automotive et Tata Technologies est l’exemple parfait de l’exécution de sa vision.

Quel est le rôle du logiciel dans la conception, la fabrication et le service après-vente des voitures ? Quelle est la proposition de valeur de Tata Technologies dans chacun de ces domaines ?

Dans l’industrie automobile, il conviendrait de dire que le logiciel est la nouvelle source de différenciation pour les véhicules et les entreprises. La conception et le développement de logiciels connaissent une croissance considérable sur l’ensemble de la chaîne de valeur, permettant le développement de produits plus rapidement, de meilleure qualité et offrant un meilleur rapport qualité-prix. Les équipementiers ont investi massivement dans ce domaine et recherchent des partenaires/fournisseurs de services qui peuvent les aider à développer des produits plus compétitifs en utilisant des solutions logicielles et des plateformes.

La mission de Tata Technologies est d’aider nos clients à concevoir de meilleurs produits et la proposition de valeur de l’entreprise comporte deux éléments clés ; le premier étant l’externalisation des services d’ingénierie de produits pour nos clients, les aidant à conceptualiser et à concevoir de meilleurs produits, et le second les aidant à fabriquer, entretenir et réaliser de meilleurs produits. Nous avons investi stratégiquement dans la construction de son portefeuille de solutions logicielles et de plates-formes qui offrent aux OEM une personnalisation élevée ainsi qu’un délai de déploiement réduit et la plupart de nos innovations ont été adoptées à l’échelle mondiale par divers OEM de premier plan.

Dans le domaine de la conception de véhicules, nous avons développé plusieurs plates-formes et solutions propriétaires telles que Pulse – plate-forme complète de gestion de projet de développement de véhicules, solutions de simulation et de test, Tata Neuron – solutions de simulation et de test basées sur l’IA/ML et JARVIS. Dans le domaine de la fabrication, notre solution Factory Magix offre un degré de personnalisation exceptionnel pour les systèmes d’exécution de fabrication et est adoptée par un OEM premium de premier plan basé au Royaume-Uni qui l’a déployée sur plusieurs sites d’usine. De plus, notre plate-forme propriétaire Amp IOT – Manufacturing IOT permet de multiples cas d’utilisation pour les équipementiers automobiles et les équipementiers de niveau 1 et est adoptée par plusieurs équipementiers.

Dans le domaine connecté, notre solution de véhicule connecté TRACE propose des architectures prenant en charge le déploiement sur le cloud ainsi qu’une large gamme d’intégrations télématiques. Dernier point mais non le moindre, nous sommes l’un des rares fournisseurs de services à proposer des innovations intégrées en matière d’engagement client, comme Power of 8, qui aide les OEM à gérer l’intégralité du parcours client omnicanal avec une offre intégrée de 8 solutions, du ciblage numérique du client jusqu’au bout. -expérience de vente, organisant ainsi des parcours clients incroyables.

Nous pensons que nos offres de bout en bout et notre portefeuille de solutions permettent à Tata Technologies d’agir comme des solutions uniques pour tous pour les OEM et nous différencient sur le marché.

Quelle est la proposition de valeur de Tata Technologies dans le domaine de l’infodivertissement ?

À l’heure actuelle, l’infodivertissement joue un rôle central dans la création d’une expérience utilisateur unique pour le client. De plus, les attentes toujours dynamiques des clients exercent une pression supplémentaire sur les OEM pour qu’ils s’adaptent aux modifications UI/UX lors des étapes ultérieures de développement du produit. Dans l’espace d’infodivertissement, les principaux équipementiers ont développé leurs plateformes et solutions d’infodivertissement propriétaires. Le rôle principal joué par les fournisseurs de services d’ingénierie concerne l’intégration et la validation de l’infodivertissement.

Chez Tata Technologies, travailler avec des OEM mondiaux sur plusieurs plates-formes d’infodivertissement nous a permis de développer des cadres facilement déployables pour l’intégration et la validation. Nos frameworks de test HIL (Hardware-in-loop) et notre automatisation des tests, nos scripts et notre exécution permettent de créer rapidement des bibliothèques de tests au niveau du système en réduisant les délais. Ainsi, nous pouvons mieux nous adapter et fournir les intégrations de solutions d’infodivertissement dans les plans de lancement de véhicules.

Quelle est l’importance des capacités mécatroniques de Tata Technologies pour les véhicules électriques ?

Tout le monde est conscient que les innovations en matière de mobilité au cours de cette décennie dépasseront les innovations du siècle dernier. L’industrie automobile subit une transformation à un rythme que beaucoup ne prévoient pas. La mobilité électrique est l’avenir et les équipementiers ont commencé à s’y adapter, quelques-uns en avance et quelques-uns avec un peu de retard. De plus, le client du futur recherchera une expérience d’achat de voiture différenciée et virtuelle contrairement à l’expérience d’un concessionnaire de brique et de mortier. Ainsi, gagner sur le marché signifierait que les OEM seraient tenus de créer des parcours clients incroyables de bout en bout pour l’acheteur du futur, en plus de développer et de développer des produits compétitifs et offrant une meilleure valeur.

Tata Technologies occupe une position unique pour aider les équipementiers à relever ce défi, car nous proposons des offres intéressantes tout au long de la chaîne de valeur des véhicules électriques, qu’il s’agisse de conception de véhicules électriques, de plateformes de véhicules électriques, de systèmes de gestion de batterie, d’intégration de véhicules, de solutions de fabrication de véhicules électriques et de gestion du parcours client des véhicules électriques. Nos solutions primées en conception mécanique de véhicules électriques sont complétées par nos capacités intégrées et ensemble, nous pouvons aider les équipementiers à intégrer le matériel et les logiciels pour offrir une meilleure expérience aux clients. Tata Technologies a été pionnière dans le développement d’une plate-forme modulaire de véhicule électrique – eVMPTM : qui aide les OEM à réduire globalement le temps et le coût du cycle de développement de produits grâce à « l’évolutivité en un clic », un premier logiciel de l’industrie contrôlant l’évolutivité en un clic de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Par conséquent, il aide les constructeurs automobiles à réduire le temps de développement global du produit à 24 mois et à accélérer le temps de développement pour l’année modèle / les programmes dérivés.

Notre méthodologie d’allègement 5R aide les équipementiers à optimiser le poids des véhicules sans compromettre la sécurité, les aidant ainsi à développer des véhicules électriques optimisés en termes de poids, ce qui a un impact sur la gamme de véhicules. Nous avons collaboré avec un OEM chinois de premier plan pour développer un véhicule qui a atteint l’un des indices de légèreté les plus bas, mieux que les principaux OEM européens avec une cote de sécurité 5 étoiles. Maintenant, en parlant de l’expérience future du client, il est impératif que les salles d’exposition virtuelles soient le principal canal de vente. Ainsi, chez Tata Technologies, nous avons développé une plateforme d’expérience client de bout en bout Power of 8, qui est une offre intégrée de 8 solutions commençant par le ciblage numérique de l’expérience client à l’après-vente. La solution a connu une formidable réponse de la part des OEM sur le marché asiatique où la pandémie a accéléré le besoin d’augmenter l’expérience client numérique à un rythme rapide.

Quel est le rôle de Tata Technologies dans la technologie et la sécurité des voitures connectées ?

La sécurité existe depuis longtemps dans l’industrie automobile, quelques constructeurs automobiles en faisant l’USP clé de ses véhicules. Les paramètres de sécurité des véhicules sont définis par les équipementiers et des prestataires de services d’ingénierie sont engagés pour la validation et l’intégration des technologies de sécurité. Les OEM ont été à la pointe des innovations dans les systèmes de sécurité active et passive en intégrant les dernières technologies telles que les capteurs LiDAR et de détection d’objets.

Chez Tata Technologies, nous disposons d’un large éventail d’expertises en collaboration avec des équipementiers d’Europe et d’Amérique du Nord où les normes de sécurité sont parmi les plus élevées de l’industrie automobile. En travaillant avec l’un de nos clients automobiles en Suède sur son premier développement et intégration d’ADAS de véhicule hybride, il a remporté le prix OEM pour la sécurité des passagers et des piétons. Alors que la sécurité a toujours été un élément clé du secteur automobile, la voiture connectée a été le mot à la mode de l’industrie automobile au cours de la dernière décennie seulement. Chez TATA Technologies également, nous avons élargi notre portefeuille de solutions connectées grâce à notre solution propriétaire : TRACE. TRACE est une collection d’applications de mobilité avec des solutions allant des applications mobiles de voitures connectées à la gestion de flotte.

Les solutions TRACE ont été déployées par divers équipementiers de premier plan en Asie et en Inde, ce qui a aidé les équipementiers à offrir une expérience véritablement connectée à leurs clients. Les équipementiers ont signalé une augmentation de 5 à 10 % de leurs enquêtes de satisfaction client. En outre, nous avons développé des solutions propriétaires dans les domaines V2X (Vehicle to Everything) et Over-the-Air qui sont exploitées par plusieurs OEM en Asie. Notre association avec les capacités de l’écosystème du groupe Tata nous positionne de manière unique pour fournir des solutions 5G automobiles de bout en bout et faire du V2X (Vehicle to Everything) une réalité.

