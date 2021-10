Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le mandat de trois ans régularisera les subventions pouvant aller jusqu’à Rs. 6 000 par borne pour l’installation des 30 000 premières bornes de recharge à Delhi.

*Image à des fins de représentation seulement.

Kazam est la première startup de station de recharge compatible IoT du pays. Il a annoncé un partenariat avec BSES pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans la capitale du pays, Delhi. Ce partenariat serait le premier appel d’offres du genre annoncé dans le pays pour la mise en place d’un réseau de bornes de recharge électrique. Ce partenariat est conforme à l’annonce de la Delhi Electric Vehicle Policy par le gouvernement du NCT de Delhi, qui a été introduite le 7 août 2020, pour encourager l’adoption des véhicules électriques dans la capitale et faire de Delhi la capitale indienne des véhicules électriques. En outre, l’annonce s’inscrit dans la devise de Kazam d’offrir des solutions abordables et intelligentes pour la recharge des véhicules électriques dans le pays.

Au cours des derniers mois, Kazam a installé plus de 600 bornes de recharge dans 11 états du pays. L’entreprise travaille actuellement avec plus de 100 entreprises avec des plans qui augmentent chaque jour. La nomination récente de Kazam par Delhi DISCOMs – BSES Yamuna, BSES Rajdhani et Tata Power DDL, est faite pour l’installation de bornes de recharge subventionnées pour véhicules électriques pendant trois ans, sur la base de l’appel d’offres publié en juillet 2021.

Au total, 30 000 bornes de recharge seront installées. Le GNCTD (gouvernement du NCTD) fournira des subventions allant jusqu’à environ 100% du coût des chargeurs lents, équivalant à Rs. 6000 par borne de recharge. Dans le cadre de ce programme, la subvention sera accordée aux 30 000 premiers chargeurs uniquement. De plus, l’installation se fera dans des lieux semi-publics, tels que des centres commerciaux, des hôpitaux, des lieux de travail, des magasins, ainsi que des propriétaires privés tels que des bungalows et des appartements.

S’exprimant au sujet de l’association, Akshay Shekhar, co-fondateur de Kazam, a déclaré : « Kazam cherche à développer un écosystème pour les réseaux de recharge de véhicules électriques en utilisant des solutions matérielles et logicielles de pointe telles que son logiciel de gestion de charge, le Kazam Load Management. System, l’application Kazam Charging, etc. Grâce à cela, nous nous efforçons de démocratiser l’infrastructure afin que tout le monde, y compris les hôtes – appartements, bureaux, espaces commerciaux, magasins kirana et maisons individuelles, puisse devenir les pompes à essence du futur. Nous sommes ravis d’avoir été choisis par le BSES, et cette association va nous permettre de réaliser notre objectif de rendre la mobilité électrique accessible à tous.

