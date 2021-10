Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Toyota India a atteint la neutralité carbone à 100 % dans son usine de Bidadi au Karnataka à partir de juin 2021. La société a installé des centrales solaires sur le toit et des installations au sol dans ses locaux de Bidadi d’une capacité combinée de 8,2 MW.

Toyota Kirloskar Motor (TKM) a annoncé que la société avait réussi à atteindre 100 % d’énergie renouvelable à partir de juin 2021. Cela comprend l’usine de fabrication de Toyota Kirloskar Motor à Bidadi dans le Karnataka et 8 fournisseurs sur place. Selon l’entreprise, cet exploit unique a permis de compenser 16 635,54 tonnes de carbone en cumul d’avril 2021 à septembre 2021.

En 2015, Toyota a annoncé à l’échelle mondiale le « Toyota Environment Challenge 2050 » dans le but d’atteindre zéro CO2 net des produits, tout au long du cycle de vie et de la fabrication. Conformément au Toyota Environment Challenge 2050, TKM avait commencé son parcours vers l’écologisation de sa source d’énergie et a fait des progrès considérables au fil des ans. Cependant, à l’échelle mondiale, Toyota a révisé son calendrier cible pour atteindre le défi 3 – Usine zéro CO2 de 2050 à 2035, dans lequel toutes les installations de fabrication de Toyota deviendront neutres en carbone d’ici 2035.

Dans le cadre de ce cheminement pour devenir un fabricant plus écologique et pour améliorer davantage l’approvisionnement en énergie renouvelable, Toyota Kirloskar Motor (TKM) a installé des centrales solaires sur le toit et des installations au sol dans ses locaux de Bidadi d’une capacité combinée de 8,2 MW. . Il existe également un parc solaire dédié de 18 MW à l’extérieur de l’entreprise. Aujourd’hui, TKM a réussi à atteindre 100 % d’énergie renouvelable au cours du Mois mondial de l’environnement Toyota en juin 2021.

Marquant l’accomplissement marquant de TKM, Raju B. Ketkale, directeur général adjoint, Fabrication, TKM a déclaré : « Chez TKM, nous avons toujours accordé la plus haute importance à la protection de l’environnement en incorporant les valeurs des pratiques durables dans notre entreprise et toutes nos initiatives sont conçues pour l’impact environnemental et atteindre l’objectif de « Vivre en harmonie avec la nature ». À l’avenir, dans notre quête d’une vision holistique d’émissions nettes de carbone zéro, nous continuerons à renforcer nos efforts écologiques. »

