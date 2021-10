Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Enigma Automobiles a annoncé le lancement de sa première moto électrique, la Cafe Racer. Les réservations pour l’Enigma Cafe Racer ont commencé et la moto sera disponible en cinq couleurs.

Enigma Automobiles, une startup de véhicules électriques, a annoncé le lancement de sa première moto électrique appelée Cafe Racer. Les réservations pour l’Enigma Cafe Racer ont commencé et le lancement est prévu autour de Diwali cette année. La moto Cafe Racer sera disponible en cinq couleurs : Earl Grey, Military Green, Thunder White, RMS Red et Log Orange. Selon Enigma, la nouvelle moto électrique est conçue, développée et fabriquée en Inde.

L’Enigma Cafe Racer est alimenté par une cellule de batterie 72V 50 Ah LifePo4 (lithium ferrophosphate), qui peut supporter 5000 cycles de charge. À pleine charge, le Care Racer peut atteindre une autonomie de 140 km tout en atteignant une vitesse de pointe de 136 km/h. Le moteur électrique du moyeu développe 7,5 ch, et la batterie peut charger de 0 à 80 % en trois heures, tandis qu’une charge complète nécessite quatre heures. Enigma Automobiles offre une garantie kilométrique illimitée de 5 ans sur le pack batterie.

À propos du lancement, Anmol Bohre, fondateur et PDG d’Enigma Automobiles, a déclaré : « Quand nous avons commencé à concevoir notre moto, notre ambition était de créer une moto qui servirait d’outil d’exploration puissant mais qui équilibrerait également les déplacements quotidiens sans casser le Banque. »

« Gardant cela à l’esprit, nous sommes extrêmement ravis et ravis de lancer notre première moto électrique – Café Racer, qui est avancée et capable. La machine d’inspiration vintage offrira la commodité d’un navetteur combinée à des capacités tout-terrain dans un ensemble simple et abordable. Nos motos électriques Cafe Racer nécessitent peu d’entretien, sont très puissantes et sont aussi simples que possible.

