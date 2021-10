Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors a dévoilé 21 nouveaux produits et variantes dans le segment des véhicules commerciaux, y compris un bus électrique, pour répondre à des usages et applications spécifiques tout en offrant une productivité plus élevée et un coût total de possession (TCO) inférieur.

Tata Motors a dévoilé 21 nouveaux produits et variantes dans sa gamme de véhicules utilitaires, conçus pour répondre à l’évolution des besoins de l’industrie actuellement. Ces véhicules ont également été conçus pour augmenter la productivité, tout en maintenant un faible coût de possession, selon Tata Motors.

À propos du dévoilement, Girish Wagh, directeur exécutif de Tata Motors, a déclaré : « Les moteurs du développement des infrastructures, de la consommation des consommateurs et du commerce électronique qui alimentent l’économie indienne nécessitent un soutien continu en matière de transport pour fonctionner de manière transparente. En tant que leader des véhicules utilitaires, nous continuons d’offrir une proposition de valeur supérieure aux clients en introduisant des produits et des services plus intelligents et prêts pour l’avenir. »

« Les 21 véhicules riches en fonctionnalités que nous présentons aujourd’hui sont conçus pour répondre aux besoins changeants de l’économie indienne et à sa demande croissante de transports efficaces. Chaque aspect de ces véhicules a été volontairement augmenté pour répondre à la fois à des cycles de service variés ainsi qu’à des applications spéciales. Intégrant les dernières avancées technologiques, des groupes motopropulseurs raffinés et des améliorations en termes de confort et de commodité, nos véhicules sont idéaux pour répondre au besoin des clients d’une utilisation élevée du véhicule pour plus de revenus avec des coûts inférieurs pour plus de profits.

Les 21 véhicules du segment des véhicules utilitaires dévoilés par Tata Motors sont les suivants.

Véhicules moyens et lourds :

Signa 5530.S pour les applications lourdes avec un TAT plus rapide

Signa 4623.S avec un puissant moteur Cummins de 5,6 L, 230 ch et 850 Nm de couple

Signa 4625.S ESC avec le premier système ESC de l’industrie

Signa 4221.T propulsé par le moteur 5L Turbotronn pour un meilleur rendement énergétique

Signa 4021.S offre une application de semi-remorque avec une meilleure efficacité

Signa 3118.T : premier camion indien à 10 roues 31T avec essieu relevable 12,5T

Prima 2830.K RMC avec prise de force arrière

Intermédiaires et VUL :

Ultra T.18 SL, première offre du genre dans le segment des 18 tonnes, avec une charge utile de 11,5 tonnes

Camion pick-up 407G CNG pour la livraison du dernier kilomètre

709G CNG offre la plus grande surface de chargement sur un camion CNG à 4 pneus

Corps de chargement unique LPT 510 de 10 pieds et empattement court

Délai d’exécution Ultra T.6 plus rapide et conduite facile

SCV et Pickups :

Winger Cargo pour la distribution e-commerce

Châssis cabine Ace Petrol CX : le 4 roues le moins cher pour de multiples applications commerciales

Ace Gold Diesel+ : avec un rendement énergétique élevé

Intra V30 High deck : La gamme Smart PU d’Intra

Véhicules commerciaux de tourisme :

Compagnon de voyage Winger 15S avec conduite en peluche et caractéristiques de confort

Bus électrique Starbus 4/12 LE pour une mobilité urbaine de masse zéro émission

Starbus 2200 idéal pour les besoins de transport scolaire et personnel

Salon de passagers spacieux Cityride Prime

Autocar Magna, pour les déplacements interurbains et le confort des passagers

