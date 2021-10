Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le fabricant de Joy E-Bike, Wardwizard Innovations and Mobility Ltd., a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de FY22. La société a enregistré une croissance de 332% de son chiffre d’affaires au cours de l’HY2022.

Wardwizard Innovations & Mobility Limited est l’une des principales sociétés de fabrication automobile dans le segment des véhicules électriques sous la marque Joy e-bike. La société a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre (juillet-septembre 2021) de l’exercice 22 et elle a réalisé son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré jusqu’à ce jour. Grâce à la performance stupéfiante du deuxième trimestre, la société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 332% au 1S2022.

Selon la société, ils ont enregistré des revenus de plus de Rs 33,51 crore au T2 FY22 par rapport à Rs 6,90 crore au T2 FY21, observant ainsi une croissance de plus de 386%. Le chiffre d’affaires semestriel de la société pour cet exercice s’élève à 45,04 crore de Rs contre 10,41 crore de Rs au cours de l’exercice 21, réalisant ainsi une croissance de 332%.

Wardwizard Innovations & Mobility Limited a déclaré un bénéfice avant impôt (PBT) de Rs 2,35 crore et un bénéfice après impôt (PAT) de Rs 1,61 crore au T2 FY22. Il s’agit d’une croissance de 739% et de 475% par rapport à la même période l’année précédente qu’au deuxième trimestre de l’exercice 21, le bénéfice avant impôt (PBT) et le bénéfice après impôt (PAT) de la société n’étaient que de Rs 28 lakh.

La solide performance financière de l’entreprise peut être attribuée à une augmentation de la demande de deux-roues électriques à travers le pays. Le fabricant de Joy E-bike a atteint un chiffre d’affaires de 5 482 unités au cours de ce trimestre, principalement grâce à ses modèles à basse vitesse, enregistrant une croissance de plus de 726% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020-21, où les ventes s’élevaient à 664 unités.

Commentant la performance du deuxième trimestre de l’exercice 22, Sneha Shouche, directrice financière de Wardwizard Innovations & Mobility Ltd, a déclaré : « Par rapport aux chiffres annuels de l’exercice 21, Wardwizard a déjà atteint les chiffres de l’année précédente en deux fois moins de temps qu’au cours de l’exercice 22. Alors que l’inclination des gens vers les deux-roues électriques comme mode de mobilité préféré augmente, nous observons une traction élevée sur tous nos points de contact. »

Elle a ajouté : « Avec de multiples facteurs tels que les prix élevés du carburant et une pression accrue des différentes autorités, les véhicules électriques deviennent le premier choix des utilisateurs dans de nombreux États. Nous observons en outre un nombre élevé de réservations et de demandes de renseignements pendant la saison des festivals et nous sommes confiants de poursuivre notre croissance au cours des trimestres restants de cet exercice. De plus, avec l’ouverture de nos nouveaux centres d’expérience et l’expansion de notre capacité de production annuelle, l’entreprise cherche à servir plus de clients dans les zones urbaines et semi-urbaines.

