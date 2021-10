Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Battrixx a lancé ses batteries intelligentes pour véhicules électriques (VE) à double alimentation, qui utilisent deux batteries intelligentes de 2 kWh en parallèle ou en série conçues sur la base de la technologie européenne brevetée.

Battrixx, une filiale de KabraExtrusiontechnik Limited (KET), a lancé ses batteries intelligentes pour véhicules électriques (VE) à double alimentation. Les batteries intelligentes pour véhicules électriques à double alimentation sont des batteries intelligentes portables et remplaçables haute capacité de 4 kWh qui sont « hautement fiables, sûres et robustes pour les conditions de conduite indiennes », selon Battrixx.

Le pack utilise deux batteries intelligentes de 2 kWh en parallèle ou en série conçues sur la base de la technologie européenne brevetée, qui a été concédée sous licence à Kabra Extrusiontechnik Limited. Les packs thermiquement optimisés ont l’avantage évident d’une durée de vie de la batterie plus longue et d’une charge rapide. Les packs lancés sont également résistants à l’eau et à la poussière avec un indice IP – 67. Les batteries intelligentes sont également conçues pour résister aux vibrations et aux chocs.

À propos du lancement, Anand Kabra, directeur général de Kabra Extrusiontechnik Limited, a déclaré : « Les véhicules électriques à 2 et 3 roues ont commencé à prendre de l’ampleur en Inde, en particulier en 2021. Nos produits visent à être technologiquement avancés, extrêmement sûrs et économiquement viables. , qui peut être rapidement adopté par les utilisateurs. Ce produit particulier a les performances et la fiabilité pour donner une impulsion aux solutions de mobilité électrique de prochaine génération dans le pays. »

« La batterie intelligente peut utiliser une technologie maître-esclave ou maître-maître avec deux batteries intelligentes interconnectées et faciles à échanger. La conception modulaire et compacte est activée avec un refroidissement liquide, la densité d’énergie gravimétrique et la densité d’énergie volumétrique se sont révélées remarquablement élevées. Si le pack est refroidi par air naturel, l’énergie gravimétrique est de 180 Wh/kg. L’un des avantages significatifs de la double alimentation est qu’un pack peut être utilisé pour alimenter le véhicule tout en simultanément, l’autre se substitue à la recharge à domicile. Cela élimine les préoccupations du client concernant le temps de charge ou l’attente aux stations de charge.

