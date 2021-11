Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

BYD India a annoncé le lancement du monospace e6 tout électrique, qui sera disponible pour le segment B2B indien. Le nouveau BYD e6 est au prix de 29,60 lakh, chargeur 7 kW compris.

BYD a lancé son monospace tout électrique, le e6, en Inde au prix de 29,60 lakh, hors salle d’exposition. Le monospace électrique e6 se concentre sur le segment B2B en Inde, et le véhicule est disponible dans les villes de Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Vijayawada, Ahmedabad, Kochi et Chennai. Le constructeur automobile renforce également son soutien aux concessionnaires dans ces villes.

S’exprimant à cette occasion, Ketsu Zhang, directeur exécutif de BYD India Private Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer le tout nouveau e6 pour atteindre les objectifs de révolution électrique de l’Inde avec notre technologie verte premium. Nous pensons que cela pourrait être un moment idéal et stratégique pour BYD India pour se développer sur les marchés clés à travers l’Inde. Nous nous efforçons de dépasser les attentes des clients locaux et je suis convaincu que le tout nouveau portefeuille de produits e6 et plus à l’avenir y parviendra certainement.

Le monospace électrique BYD e6 obtient une batterie Blade de 71,7 kWh et une autonomie WLTC de 520 km et une autonomie WLTC (combinée) de 415 km avec une seule charge. Le moteur électrique de 70 kWh génère 180 Nm de couple et peut atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h. De plus, le BYD e6 prend en charge la charge rapide AC et DC. La technologie de charge rapide DC peut charger le véhicule de 30 % à 80 % en 35 minutes.

La batterie a réussi le test de pénétration des clous, et dans d’autres conditions de test extrêmes, telles que l’écrasement, le pliage, le chauffage dans un four à 300°C et une surcharge de 260%, aucun incendie ou explosion n’a eu lieu, selon les revendications de l’entreprise .

En parlant d’intérieurs et de caractéristiques, le BYD e6 est équipé de feux de jour et de feux arrière à LED. À l’intérieur, le monospace électrique est doté de sièges en cuir à réglage électrique, d’un écran tactile rotatif de 10,1 pouces avec connectivité Bluetooth et WiFi, d’un coffre de 580 litres, etc. En termes de qualité de conduite, BYD a équipé l’e6 d’une suspension avant à jambes de force MacPherson et d’une suspension arrière multibras, adaptées aux conditions routières indiennes.

Sur le plan de la sécurité, le BYD e6 est doté de deux airbags, de rappels de ceinture de sécurité pour tous les occupants, de verrouillages automatiques à détection de vitesse et d’une caméra de recul avec une ligne d’échelle de distance. Le véhicule bénéficie également du dernier système de commande de freinage intelligent IPB de Bosch avec une réponse rapide et une sensation de freinage linéaire douce, avec régénération d’énergie.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.