Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le secteur automobile indien tire parti de la technologie pour améliorer la productivité et la rentabilité de tous les processus et plateformes : de la fabrication et des ventes à la distribution. Les constructeurs automobiles utilisent également des plateformes d’écoute sociale et de CRM pour mieux répondre aux besoins des clients.

Covid-19 a durement frappé plusieurs industries et a forcé les entreprises à pivoter, à innover et à adopter de nouvelles technologies à un rythme beaucoup plus rapide. Cette transformation numérique les a équipés pour répondre aux demandes émergentes des clients à travers les points de contact. L’industrie automobile n’a pas fait exception à tout cela.

Les fermetures d’usines, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de pièces et les faibles ventes de véhicules ont posé d’énormes défis à l’Inde, le 5e marché automobile mondial. Mais les constructeurs automobiles et les clients ont adopté les solutions numériques émergentes. Il s’agissait notamment de concessionnaires en ligne, d’essais routiers à domicile et d’enregistrements électroniques. Le secteur automobile a connu l’adoption de la haute technologie au cours de la dernière année, ce qui a dépassé le taux cumulé des cinq dernières années.

La facilité d’utilisation, la sécurité, la transparence et la confiance croissante des consommateurs dans les supports numériques ont conduit à des décisions d’achat plus rapides. Selon l’étude Google Auto Gear Shift India 2020, 95% des acheteurs de voitures neuves et 94% des acheteurs de voitures d’occasion font d’abord leurs recherches en ligne. Il est donc impératif de prêter attention à la personnalité numérique de la marque et de créer une image de première attitude client en ligne.

Garder les clients d’abord via la technologie

Après la pandémie, les constructeurs automobiles envisagent une approche «phygital» pour cibler les consommateurs grâce à un mélange d’initiatives numériques et physiques. Par exemple, Maruti Suzuki a numérisé 24 des 26 points de contact impliqués dans un parcours d’achat de voiture, de l’enquête à la réservation, les essais routiers et la livraison étant toujours une expérience physique. De même, la plate-forme de commerce électronique « Click to Drive » de Tata Motors a permis des ventes de bout en bout sans contact. Mercedes-Benz India a reçu 15 % des volumes de ventes au premier trimestre 2021 grâce aux réservations en ligne après avoir intégré tous ses concessionnaires partenaires de manière transparente dans son écosystème de commerce électronique.

L’industrie automobile continue de faire face à un nombre croissant de défis, notamment la réduction du cycle de vie des produits, les délais de mise sur le marché, la pression sur les coûts, la volatilité du marché et la concurrence. Il est évident que l’intégration de la technologie dans tous les aspects, de la fabrication à la vente et à la connexion des consommateurs, est la seule voie à suivre. De l’application d’algorithmes qui utilisent les données pour les processus automatisés lors de la configuration du véhicule à l’amélioration de la connectivité avec les appareils intelligents, les constructeurs de véhicules ont tiré parti d’outils technologiques tels que l’automatisation, l’IA, le ML, l’analyse, le Big Data et l’IoT pour une expérience utilisateur améliorée.

L’automatisation et la robotique occupent la plus grande part de marché dans l’industrie automobile indienne. Ils ont réduit leur dépendance vis-à-vis du travail humain. Les constructeurs automobiles voient de nombreux avantages de l’automatisation : y compris la production de masse, des délais de mise sur le marché plus rapides et des véhicules plus sûrs et respectueux de l’environnement.

L’avantage de l’IA

Le marché mondial de l’IA automobile devrait atteindre 8 887,6 millions de dollars d’ici 2025, contre 445,8 millions de dollars en 2017, avec un TCAC de 45,0 % de 2018 à 2025.

Le potentiel combiné de l’IA, du Big Data et de l’apprentissage automatique peut examiner de grandes quantités de données en fonction de paramètres définis et peut cibler avec précision les prospects qualifiés que les utilisateurs sont les plus susceptibles d’acheter. Le système d’IA suit les préférences des consommateurs et les informe en conséquence des entreprises qui peuvent les servir. Par exemple, Toyota a utilisé l’IA et le ML pour mieux répondre aux préférences des consommateurs en fonction des marques, des modèles et des offres correspondant à la liste de souhaits de chaque client. Les parcours clients personnalisés qui en résultent, créés grâce à l’engagement numérique, ont aidé le concessionnaire à augmenter ses ventes de 150 %.

Les entreprises indiennes sont également dans le train de l’IA. Tata Motors utilise Microsoft Azure Intelligent Cloud pour la navigation avancée, la maintenance prédictive, les fonctionnalités de surveillance à distance et l’innovation IA pour ses voitures connectées. Mahindra & Mahindra utilise également une segmentation dynamique basée sur l’IA pour optimiser ses stocks de pièces de rechange.

Avantages de l’écoute sociale et d’une plate-forme CRM solide

Tirer parti de la technologie pour faciliter les ventes ou la fabrication ne suffit pas. À cette époque, il est plus important que jamais d’avoir un site Web convivial et une forte présence sur les réseaux sociaux. Les expériences omnicanales sont essentielles. Les clients s’attendent à une expérience unifiée et transparente sur plusieurs points de contact.

Une plate-forme globale de gestion de l’expérience client peut permettre des conversations plus personnalisées, pour créer une augmentation globale du cycle de vie du client, avec des informations détaillées sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché. Les constructeurs automobiles doivent également suivre des mesures telles que le taux de conversion des essais routiers, le taux de réservation, le score net du promoteur et la valeur à vie du client. Ces indicateurs aident à quantifier les niveaux de satisfaction des clients, afin que les équipes puissent prendre des décisions basées sur les données et être réactives aux clients en temps opportun. De plus, avec les intégrations CRM, les marques automobiles peuvent lancer rapidement des propriétés numériques pour capturer des prospects et créer de plus grandes opportunités de vente croisée et de vente incitative. . De là, les pistes peuvent être transmises à un centre d’appels, puis à un concessionnaire local pour un suivi. Avec une seule solution numérique unifiée, les concessionnaires peuvent prolonger en douceur le parcours client qui a commencé sur les propriétés numériques du constructeur automobile.

Les outils d’écoute sociale contribuent grandement à améliorer la gestion de la relation client et la gestion des performances de l’entreprise. Twitter, Facebook et autres sont inondés de précieux commentaires de clients. Suivre ces commentaires et en tirer des informations est un outil efficace de génération de leads que les entreprises automobiles peuvent adopter. La plate-forme aide également à l’analyse de la marque, à l’analyse comparative de la concurrence, à l’identification de nouvelles opportunités de marché, au traitement des plaintes des clients, etc.

L’avenir est ‘phygital’

Alors que les parcours clients passent de plus en plus aux supports numériques, les marques automobiles doivent être présentes là où se trouvent leurs clients. Il est donc crucial que l’expérience d’achat en ligne soit aussi accessible, transparente, rentable et pratique que possible.

En tirant parti des nouvelles technologies, les acteurs omnicanaux apportent déjà une plus grande commodité, tout en comblant le fossé des besoins des clients. Les concessionnaires ont également l’avantage supplémentaire de mieux gérer les stocks en fonction des performances de vente au détail. De cette façon, ils sont en mesure d’offrir aux clients une expérience « phygital », une tendance qui est susceptible de perdurer dans le futur.

Dans l’enquête Digital IQ 2020 de PwC, 84 % des personnes interrogées dans le secteur automobile à l’échelle mondiale ont déclaré que sans s’orienter de manière agressive vers une organisation entièrement numérique, la croissance des revenus et la rentabilité risquent d’en souffrir.

Enfin, les constructeurs automobiles doivent œuvrer à une présence omnicanale connectée – en connectant les clients, les concessionnaires, les ventes, le service, le marketing, la production et les fournisseurs, à travers des points de contact physiques et numériques pour assurer une rentabilité plus élevée et un meilleur service et fidélisation client.

Shubhi Agarwal (COO), Locobuzz

