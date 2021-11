Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Skoda a dévoilé des croquis de conception du nouveau Slavia, qui remplacera le vieillissant Skoda Rapid en Inde. La nouvelle berline intermédiaire rivalisera avec la Honda City, la Hyundai Verna et la Maruti Suzuki Ciaz.

Skoda a publié deux croquis de conception officiels qui offrent un aperçu de Slavia, la berline qui remplacera la Rapid en Inde, avant la présentation officielle en novembre 2021. Le deuxième nouveau modèle du projet India 2.0 suit le Kushaq, introduit début 2021.

Le Slavia sera produit en Inde, dans l’usine de fabrication du constructeur automobile à Pune, et est basé sur la version MQB-A0-IN de la boîte à outils transversale modulaire du groupe Volkswagen, qui a été spécialement adaptée par Skoda pour le marché indien.

Le premier des deux croquis de conception présente le devant et la silhouette de Slavia.

Le nom est dérivé des vélos vendus à Mladá Boleslav en 1896 par les fondateurs, Václav Laurin et Václav Klement, et signifie gloire en langue tchèque. L’image montre la partie avant basse de la voiture, y compris une large calandre Skoda hexagonale, s’étendant jusqu’aux phares nettement définis qui comportent une bande de feux de jour en forme de L. La silhouette de style coupé et le long empattement sont également visibles.

Le deuxième croquis se concentre sur l’arrière du nouveau Slavia. La ligne de toit de la berline s’incline vers l’arrière, où elle se fond dans le coffre à bagages. La berline reçoit le badge Slavia en lettres majuscules et reçoit également un tablier arrière avec une bande chromée. Enfin, les feux arrière sont divisés en deux parties et se prolongent dans le coffre à bagages.

En ce qui concerne ce qui propulse la Skoda Slavia, la berline obtiendra les mêmes options de moteur de 1,0 litre et de 1,5 litre que la Kushaq. Le moteur TSI de 1,0 litre développera 113 ch et 178 Nm de couple, tandis que le plus gros moteur de 1,5 litre produira 148 ch et 250 Nm de couple. Les choix de boîte de vitesses comprendront une boîte manuelle à 6 vitesses, un convertisseur de couple AT à 6 vitesses et un DSG à 7 vitesses.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.