Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors enregistre une croissance de 53% en août 2021, malgré une industrie confrontée à une pénurie de semi-conducteurs. Les ventes intérieures totales du constructeur automobile se sont élevées à 54 190 unités le mois dernier, y compris son activité de véhicules utilitaires.

Tata Motors a affiché une croissance de 53% en août 2021, par rapport à l’année dernière. Le constructeur automobile a vendu un total de 54 190 unités en août 2021, contre 51 981 unités vendues en juillet 2021, soit une croissance mensuelle de 4 %. Les ventes totales incluent également les véhicules utilitaires, vendus sur le marché intérieur.

Dans la catégorie des véhicules de tourisme, Tata Motors a vendu 28 018 unités en août 2021, ce qui représente une croissance négative de 7 % par rapport au mois dernier (juillet 2021), mais par rapport à août 2020, il s’agit d’une croissance de 51 %. Dans la catégorie des véhicules de tourisme, Tata Motors a vendu 26 996 unités de véhicules ICE en août 2021, contre 29 581 unités vendues en juillet 2021 et 18 277 unités en août 2020. Les véhicules électriques ont cependant connu une croissance régulière. Tata Motors a vendu 1 022 unités le mois dernier, contre 306 unités vendues en août 2020. Il s’agit d’une croissance de 234 % d’une année sur l’autre.

Dans le segment des véhicules utilitaires, Tata Motors a vendu 26 172 unités en juillet sur le marché intérieur, contre 21 796 unités vendues en juillet 2021 et 16 837 unités en août 2021. Les exportations de véhicules utilitaires se sont élevées à 3609 en août 2021, enregistrant un mois sur mois croissance de 76%, et croissance d’une année sur l’autre de 243%.

Tata Motors, dans un communiqué, a déclaré : « La pénurie de semi-conducteurs continue d’avoir un impact sur l’industrie automobile dans le monde. Les récents blocages en Asie de l’Est ont aggravé la situation de l’approvisionnement, et Tata Motors est donc contraint de modérer les volumes de production et de prélèvement au cours des prochains mois. La situation est fluide et nous continuerons à travailler pour atténuer l’impact de cela, et visons à répondre aux commandes de nos clients grâce à une approche agile et à plusieurs volets, y compris un engagement étroit avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement étendue, l’achat de chipsets sur le marché libre, en utilisant des puces alternatives et en gérant notre mélange de modèles et de garnitures.

« Plus précisément, les ventes de véhicules électriques ont franchi un seuil crucial de 1 000 unités ce mois-ci. Le carnet de commandes est solide et nous visons à répondre au mieux à la demande robuste malgré les problèmes d’approvisionnement. »

