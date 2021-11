Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Maruti Suzuki a commencé à accepter des réservations pour le nouveau Celerio. La nouvelle Maruti Suzuki Celerio reçoit un moteur VVT double avec démarrage-arrêt au ralenti, un nouveau style et des fonctions de sécurité supplémentaires.

Les nouvelles réservations de Maruti Suzuki Celerio sont désormais ouvertes, selon un communiqué officiel du constructeur automobile. La nouvelle Maruti Suzuki Celerio prétend être la voiture la plus économe en carburant d’Inde, tandis qu’elle bénéficie d’un nouveau moteur Dual VVT, de fonctionnalités de sécurité supplémentaires et d’une multitude de nouvelles fonctionnalités de commodité inédites dans le segment. La nouvelle Maruti Suzuki Celerio peut être réservée pour 11 000 en ligne ou chez un concessionnaire.

En parlant de design, le nouveau Celerio obtient un design sculpté organique en 3D avec un nouveau carénage avant qui arbore une nouvelle calandre avec des accents chromés. Le design général a l’air moderne, car le Celerio a abandonné son design conservateur.

À propos de l’annonce, Shashank Srivastava, directeur exécutif principal (marketing et ventes), Maruti Suzuki India Limited, a déclaré : « Depuis son lancement, Celerio a pris d’assaut le marché avec son style unique et la technologie révolutionnaire Auto Gear Shift (AGS) , qui a contribué à démocratiser la technologie à deux pédales dans le pays. La marque Celerio est depuis lors synonyme de technologie new age, de design moderne et de praticité. Les clients urbains, progressistes et ambitieux d’aujourd’hui recherchent des produits vivants, actifs et vivants qui correspondent à leur personnalité.

« Le tout nouveau Celerio avec un nouveau moteur à essence, un design dynamique et élégant, et avec une foule de fonctionnalités de premier plan dans le segment est un polyvalent. Nous sommes convaincus que le tout nouveau Celerio dynamisera à nouveau le segment des compactes. »

CV Raman, directeur technique (ingénierie) de Maruti Suzuki India Limited, a déclaré : la voiture à essence la plus économe en carburant d’Inde.

