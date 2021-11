Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Christian Päschel rejoint Varroc Lighting Systems en provenance de HELLA, où il était auparavant membre de la direction générale et responsable des ventes de la division Automotive Lighting.

Varroc Lighting Systems, un développeur et fabricant mondial de systèmes d’éclairage externes et d’unités de commande électroniques pour l’industrie automobile, a récemment procédé à des changements au sein de sa haute direction. La société a annoncé la nomination de Christian Päschel en tant que nouveau PDG avec effet au 1er novembre 2021. La société a annoncé que Päschel remplacerait Stephan Vedie, qui a quitté la société en septembre. Christian Päschel rejoint Varroc Lighting Systems en provenance de HELLA, où il était auparavant membre de la direction générale et responsable des ventes de la division Automotive Lighting.

Christian a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie automobile, plus particulièrement dans le secteur de l’éclairage et de l’électronique, où il a occupé des postes de haute direction axés sur le développement stratégique et les ventes. Tarang Jain, directeur général et président du groupe Varroc, a déclaré que la société avait choisi Christian en tant que directeur de longue date avec une vaste expérience du secteur pour aider la marque à développer avec succès Varroc Lighting Systems. En outre, pour aider la marque à surmonter la période défavorable que connaît actuellement l’ensemble de l’industrie automobile en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d’autres composants de fabrication.

Lors de sa nomination, Christian Päschel se dit très heureux d’avoir la confiance de la direction du Groupe et de l’opportunité de diriger Varroc Lighting Systems. Il a ajouté que l’ensemble du segment automobile est confronté à une période très difficile et qu’il doit se concentrer pour s’assurer que l’entreprise est bien préparée pour les défis à venir. Il a ajouté que dans son nouveau rôle, il aimerait se concentrer, en particulier, sur l’optimisation des processus, la numérisation et les investissements qui permettront à la marque de répondre avec souplesse aux besoins des clients et de renforcer sa position dans l’éclairage et l’électronique conformément aux tendances actuelles. au sein de l’industrie automobile.

