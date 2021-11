Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Continental et Move Expert ont signé un partenariat pour l’intégration des données du tachygraphe du logiciel de gestion de flotte TIS-Web de Continental dans la solution électronique Move Expert.

Move Expert, développeur européen de solutions électroniques innovantes pour le secteur du transport routier pour le détachement de chauffeurs, et Continental, développeur pionnier de technologies et de services, se sont associés. Les deux sociétés ont signé un partenariat pour l’intégration des fonctionnalités du logiciel de gestion de flotte TIS-Web de Continental dans la solution électronique Move Expert. Cela garantira la pleine conformité avec les exigences légales du nouveau paquet mobilité de l’UE à partir de 2022.

Move Expert intégrera les fonctionnalités du logiciel VDO TIS-Web et les données des conducteurs dans sa nouvelle plate-forme de gestion des conducteurs, connectant ainsi deux puissantes solutions électroniques, ont indiqué les sociétés dans un communiqué de presse. Ce partenariat fort créera une e-solution unique pour gérer la conformité des conducteurs aux nouvelles exigences liées au Pack Mobilité. L’intégration des services Continental VDO TIS-Web dans la plate-forme Move Expert offrira aux clients des fonctions exclusives, leur permettant d’analyser les activités des chauffeurs et des camions, de gérer le détachement de travailleurs dans 28 pays, d’obtenir une assistance juridique et de recevoir un service client local qualifié dans plus de 15 pays et 25 langues.

Commentant ce partenariat stratégique, Sébastien Schmitt, PDG de Move Expert, a déclaré : « S’associer avec un leader global des technologies de tachygraphe tel que Continental avec sa marque VDO nous a semblé être une manière logique de répondre aux nouvelles exigences légales européennes et d’étendre la gamme. d’e-service aux 150 000 chauffeurs utilisant notre interface de détachement. Il est essentiel d’offrir un service premium à nos prospects et clients pour le prochain Pack Mobilité et d’étendre le détachement à 28 pays.

Diego Santos-Burgoa, responsable des ventes après-vente dans le segment d’activité des services de flotte de véhicules utilitaires chez Continental, a déclaré : « Chez Continental, nous pensons que mettre les données des tachygraphes à la disposition non seulement des flottes, mais également d’autres entreprises du secteur des transports est l’une de nos tâches clés. . Les données générées par notre DTCO sont particulièrement informatives, fiables et infalsifiables, ce qui en fait une base parfaite pour une gamme de services à réelle valeur ajoutée. C’est pourquoi nous sommes très heureux de nous associer à Move Expert, une entreprise qui apporte une grande valeur ajoutée à ses clients en les aidant à naviguer dans le système complexe de règles et de réglementations de l’Europe. Nous sommes fiers de soutenir cette mission.

