Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Lors d’une conversation avec Omer Basith, fondateur et PDG de Virtual Forest, et Barabie Zohar, vice-présidente des ventes et du marketing chez Redler, nous comprenons les plans de partenariat pour l’Inde et comment le passage à des émissions plus propres entraînera innovation et défis.

Omer Basith (G) | Barabie Zohar (D)

La poussée des véhicules à carburant alternatif en Inde prend de l’ampleur, conduisant à de nouvelles startups fabriquant des véhicules électriques, des entreprises commençant à fabriquer des composants et, dans certains scénarios, des entreprises s’associant à d’autres entreprises pour renforcer leur portefeuille ou acquérir des connaissances techniques. L’une de ces entreprises qui est un acteur clé dans le domaine des véhicules électriques en Inde est Virtual Forest, une entreprise spécialisée dans les technologies de contrôle moteur et d’interface humaine pour les appareils grand public, les mouvements fluides et la mobilité.

Virtual Forest a annoncé une coentreprise avec Redler Technologies, une entreprise spécialisée dans les solutions d’alimentation électrique et de gestion des mouvements pour les industries de l’automobile et de la défense. Pour en savoir plus sur le partenariat, Express Mobility s’est entretenu avec Omer Basith, fondateur et PDG de Virtual Forest, et Barabie Zohar, vice-présidente des ventes et du marketing chez Redler.

« Le carbone, l’énergie et l’argent sont devenus interchangeables. Ainsi, nous pouvons supposer qu’empêcher les émissions de pénétrer dans l’atmosphère a le même effet net que de supprimer les émissions de l’atmosphère (en réalité, les émissions évitées ont un impact considérablement plus positif que les émissions séquestrées) », a déclaré Omer Basith.

Un Watt économisé = CO2 évité = Roupies économisées

Il a ajouté : « C’est la thèse derrière l’existence de Virtual Forest. Nous avons identifié l’électronique de commande de moteur pour les appareils économes en énergie et la mobilité électrique comme notre premier domaine d’intervention. Nous avons créé une plate-forme intégrée, qui comprend une R&D de pointe (pour la conception, les tests et l’intégration), des fabricants de classe mondiale (partenaires EMS), ainsi que les principaux distributeurs mondiaux de semi-conducteurs, de circuits imprimés et de composants électroniques.

Omer, parlant de certains des composants cruciaux des véhicules électriques qui devraient être localisés, a déclaré : « La première étape du voyage de l’Inde vers l’électrification de la mobilité sera les 2 roues et les 3 roues électriques. Les applications LEV (véhicules électriques légers) sont les fruits les plus faciles à attendre car elles ne nécessitent pas d’infrastructure de recharge spécialisée. »

Il a ajouté : « Les composants qui conviennent au segment LEV doivent être la priorité pour la localisation, c’est la stratégie de VF. Notre partenariat avec Redler permettra la localisation de contrôleurs de moteurs pour le segment LEV. D’autres sous-ensembles électroniques tels que les BMS (systèmes de gestion de batterie), les groupes d’instruments et l’électronique d’interface devraient également être prioritaires pour la localisation.

Commentant le partenariat entre Virtual Forest et Redler, Barabie a déclaré : « Nous aborderons ce partenariat comme un partenariat entre le Dr et le fabricant de robots – Ce n’est qu’ensemble qu’ils peuvent créer des solutions technologiques avancées et pertinentes pour le marché sérologique des soins de santé. Le savoir-faire technologique de Redler, associé aux connaissances approfondies et aux soins de Virtual Forest concernant le marché des véhicules électriques, conduit à des solutions axées sur les véhicules électriques qui permettront à l’industrie de progresser technologiquement tout en garantissant la rentabilité. »

En regardant le nombre de véhicules électriques actuellement fabriqués et le nombre de startups émergentes en Inde, il existe une demande de contrôleurs de moteur. Omer a déclaré : « L’industrie indienne des véhicules électriques, en particulier pour les deux-roues, semble être à un point d’inflexion. Quiconque prête attention aux reportages sur l’OLA S1 et d’autres lancements de véhicules électriques doit ressentir le changement de l’industrie. Le marché actuel des contrôleurs de moteur pour deux et trois roues est d’environ 300 000 unités par an, des estimations prudentes placent le marché à 6,5 millions d’unités par an d’ici 2025. »

Et commentant la crise des semi-conducteurs à laquelle l’industrie automobile indienne est confrontée, Barabie a déclaré : « Cela affecte le rythme de fabrication de nouvelles voitures et les délais de livraison. Ce défi amène également les entreprises innovantes à s’assurer qu’elles réduisent la quantité de composants à un niveau efficace tout en gardant les avantages techniques disponibles.

Parlant de la transition de l’Inde vers les véhicules électriques, Omer estime que le segment des véhicules à quatre roues constituera le plus grand obstacle, tandis que les véhicules à deux et trois roues seront parmi les premiers à faire la transition et que le secteur des transports publics ne sera pas vraiment un obstacle. Il a déclaré : « Le segment des deux et trois roues sera le premier à passer à la mobilité électrique. Le principal moteur de ce segment sera le prix unitaire et l’éducation des consommateurs.

Il a ajouté : « La technologie des véhicules de transport public, comme les bus électriques, est maintenant assez mature sur les marchés internationaux et ne constitue pas un obstacle majeur. Étant donné que l’infrastructure de recharge pour les transports publics peut être centralisée, cela présente moins de défi. Le segment des véhicules à quatre roues constitue le plus grand obstacle à l’électrification en Inde. L’abordabilité des produits, associée à un manque total d’infrastructures de recharge, sont les principaux défis auxquels ce segment est confronté. »

Le partenariat a de grands projets pour l’Inde, et commentant cela, Barabie a déclaré : « L’Inde est un marché en croissance pour son besoin de solutions et d’innovation abordables. Alors que l’Inde est en train de devenir l’un des principaux pays innovateurs en matière de véhicules électriques, nous voyons Virtual Forest et Redler unir leurs forces pour relever les défis du contrôle de mouvement et de l’entraînement de puissance sur différentes plates-formes. Cela permettra aux équipementiers et aux sociétés de véhicules électriques indiens d’introduire des solutions avancées et de créer de la valeur pour les utilisateurs finaux. »

