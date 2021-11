Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hyundai India a annoncé ses chiffres de ventes pour le mois d’octobre 2021. Les ventes intérieures de ce constructeur sud-coréen s’élèvent à 37 021 unités pour le mois dernier.

Hyundai Motor India Private Limited a annoncé ses chiffres de ventes pour le mois d’octobre 2021. Ce constructeur sud-coréen a réussi à enregistrer des ventes intérieures de 37 021 unités. Hyundai India est également le plus grand exportateur du marché depuis sa création et les volumes d’exportation de la société pour le mois dernier s’élèvent à 6 535 unités. Le constructeur automobile a réussi à réaliser des ventes cumulées de 43 556 unités au mois d’octobre 2021.

Partageant plus d’informations sur les chiffres de vente, Hyundai India a enregistré une baisse de 34,6% des ventes intérieures, passant de 56 605 unités en octobre 2020 à 37 021 unités en octobre 2021. Les volumes d’exportation ont chuté de 46,6% au cours de la même période, passant de 12 230 unités à 6 535 unités. En résumé, les ventes cumulées de l’entreprise ont diminué de 36,7%, passant de 68 835 unités en octobre 2020 à 43 556 unités en octobre 2021.

Inscrivez-vous maintenant : un événement virtuel sur la feuille de route pour l’adoption des véhicules électriques en Inde

Les faibles ventes de la société peuvent être principalement attribuées à la pénurie mondiale actuelle de puces à semi-conducteurs. Selon la société, la contrainte mondiale aiguë d’approvisionnement en semi-conducteurs continue d’être un défi entraînant une baisse de la production dans l’ensemble de l’industrie. Hyundai India compte actuellement 12 modèles dans son portefeuille indien, allant du Santro d’entrée de gamme au SUV phare Tucson. La société vend également la voiture électrique Hyundai Kona sur le marché indien.

Par ailleurs, Hyundai a récemment lancé la nouvelle i20 N Line et le SUV à trois rangées Alcazar en Inde. La Hyundai i20 N Line est une version plus sportive de la i20 qui bénéficie de nombreux ajustements cosmétiques et mécaniques. Son prix est actuellement compris entre Rs 9,84 lakh et Rs 11,90 lakh. Le nouveau Hyundai Alcazar est une version à trois rangées du Creta qui est disponible en tant que SUV six/sept places et dont le prix est actuellement compris entre Rs 16,30 lakh et Rs 20,14 lakh, tous les prix hors salle d’exposition Delhi.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.