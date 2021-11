Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Lors d’une conversation avec Aman Singh, directeur de Permagard Inde, nous en apprenons davantage sur l’industrie de la peinture et de la protection de rechange automobile, les services offerts par Permagard, sa présence en Inde et ses projets pour l’Inde.

Le marché de l’après-vente automobile comprend la protection de la peinture. Avec le nombre de voitures exotiques en vente en Inde, des marques comme 3M ont prospéré, permettant aux clients d’économiser beaucoup d’argent. Lorsqu’elle est correctement entretenue, la peinture extérieure d’une voiture peut durer des années. Cependant, lorsqu’elle est ignorée, les conditions météorologiques extrêmes de l’Inde peuvent endommager gravement l’extérieur d’une voiture.

L’une de ces entreprises qui offre une protection de peinture après-vente est Permagard, qui fonctionne non seulement sur les voitures, mais aussi sur les avions, les automobiles et les yachts. Pour en savoir plus sur ses services et ses plans, Express Mobility s’est entretenu avec Aman Singh, directeur de Permagard India. Au cours des deux dernières décennies, Permagard a offert ses services dans le monde entier, et en Inde, la société s’est étendue à cinq franchises, avec un réseau de concessionnaires dans 27 villes.

Permagard India possède cinq franchises opérationnelles réparties entre Ahmedabad et Surat, et d’autres sont prévues. Les derniers sont en cours à Vadodara, Mumbai et Pune, qui seront opérationnels dans les prochaines semaines.

L’entreprise a-t-elle actuellement des liens avec une marque ? Y a-t-il des projets futurs ?

Permagard India travaille agressivement sur ses plans d’expansion, dans le cadre de notre plan d’expansion, nous annoncerons une collaboration qui nous permettra rapidement de créer beaucoup plus de points de contact dans plusieurs villes en Inde. Dans le cadre de cette collaboration, nous développons exclusivement nos franchises dans de nombreuses autres villes, nous offrant ainsi une plate-forme assurée pour ravir et livrer à beaucoup plus de clients à travers l’Inde.

Quels produits proposez-vous pour l’industrie automobile ?

Nous avons une large gamme de produits de protection pour automobiles. Des soins extérieurs à la protection intérieure, de la protection antivirus aux films pour vitres, nous proposons des produits d’entretien automobile holistiques. Notre technologie brevetée crée une barrière protectrice très brillante sur la carrosserie de la voiture, neutralisant tout dommage extérieur comme les fientes d’oiseaux, les insectes, la saleté de la route et les alliés. De même, en ce qui concerne l’intérieur, notre technologie unique de copolymère garantit que le tissu est à l’abri de tout déversement de liquide ou d’une décoloration due au soleil. Le bouclier antimicrobien utilise la technologie de destruction de germes la plus avancée pour offrir des surfaces sans virus à près de 99,99 %. Il n’est pas surprenant que nos offres (et nous) soient votre destination unique lorsqu’il s’agit d’entretenir et de protéger votre voiture.

Traitement extérieur

La technologie de polymère réactif brevetée de Permagard India est une barrière protectrice et ultra-brillante supplémentaire pour votre nouvelle voiture qui travaille en permanence pour neutraliser et repousser les contaminants en suspension dans l’air. L’impact de ces contaminants tels que les fientes d’oiseaux, les insectes et la saleté de la route nécessitent des réparations importantes impliquant des rayons de récolte ou des retouches.

Pluie acide

Le sel

Pollution alcaline

Chute d’oiseaux

La sève des arbres

Attraper les insectes

Dépôts d’eau dure

Les saletés de la route

Retombées de pollution

Dommages causés par les rayons UV

Traitement intérieur

La technologie des copolymères aide à préserver la longévité de l’intérieur de votre voiture en le recouvrant d’une couche protectrice. Notre traitement intérieur maintient non seulement l’apparence, mais aussi une odeur agréable. Le traitement prolonge la durée de vie de l’intérieur de votre voiture et offre une protection complète contre :

Dommages causés par les rayons UV

Dépôts d’eau dure

Préserve le tissu d’ameublement

Protection contre les taches alimentaires

Résiste à la formation de poussière

Revêtement hydrofuge

Déversement de produits chimiques

Teinture liquide et à base d’eau

Film de protection de peinture

Le PPF est un revêtement spécial sur l’extérieur de la voiture qui le protège des éléments susceptibles d’endommager la peinture lorsque la voiture est exposée à différentes conditions environnementales.

Ce PPF est fabriqué avec un soin et une précision supplémentaires afin qu’il se mélange facilement avec la peinture d’origine de la voiture. Obtenir ce film de protection de peinture de Permagard India aide la voiture de cette manière :

Technologie d’auto-guérison

Conserve la peinture d’origine du véhicule

Résistant aux rayures et aux produits chimiques

Possède d’excellentes propriétés hydrofuges

Approuvé à l’échelle internationale

Protège contre les taches et la décoloration

Économisez sur les travaux de peinture coûteux

Donne de la brillance et un attrait visuel à l’extérieur de la voiture

Pour un pays comme l’Inde qui connaît des conditions climatiques difficiles, proposez-vous un produit spécifique ?

Oui définitivement. Pour la protection extérieure de la carrosserie, nous utilisons des produits (revêtements) spécifiquement conçus pour la météo indienne. Les produits Permagard sont basés sur une expertise d’ingénierie de pointe acquise au cours de décennies de recherche et de développement intensifs. Selon l’application prévue, les produits Permagard sont testés à des hauteurs allant jusqu’à 40 000 pieds, à des températures allant de -50 à +50 degrés Celsius, à des vitesses allant jusqu’à 850 km/h et sur des distances allant jusqu’à 1,6 million de kilomètres par an. Ces tests rigoureux garantissent des performances optimales dans le monde réel pour l’utilisateur final. Les solutions Permagard sont approuvées par des marques mondiales telles que Porsche, Mercedes-Benz, Honda, Boeing et Airbus, entre autres.

Que pensez-vous de l’industrie de la peinture automobile en Inde ?

Le marché indien des peintures et revêtements automobiles devrait croître à un TCAC de plus de 3% au cours de la période 2021-2026. Cette industrie est sur le point de se multiplier dans les années à venir, les facteurs clés qui stimulent le marché sont l’augmentation de la demande du secteur de la réparation automobile. De plus, dans le segment des résines, la résine polyuréthane devrait dominer le marché.

