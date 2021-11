Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La livraison de carburant à domicile est une entreprise qui doit suivre des directives strictes. Pour Humsafar, une startup de livraison de carburant à domicile, qui a utilisé le verrouillage de la pandémie pour se développer, nous essayons de comprendre comment fonctionne le modèle commercial, et plus sur l’entreprise en parlant à Mayank Agarwal, le co-fondateur de Humsafar.

Aujourd’hui, tout peut être livré à domicile : épicerie, appareils électroniques, gros électroménagers et carburant. Humsafar, une startup de livraison de diesel à domicile basée sur des applications, dessert les agriculteurs, les sociétés de logement, les hôtels, les hôpitaux, les centres commerciaux, les chantiers de construction, les industries, les banquets et d’autres acheteurs de diesel en vrac depuis 2019. S’adressant à Mayank Agarwal, le co-fondateur de Humsafar, on comprend mieux.

Mayank a déclaré: «J’accompagnais souvent mon père lorsqu’il visitait divers points de vente de carburant. C’était une observation fréquente que les tireurs de pousse-pousse venaient avec des barils, les remplissaient de diesel et partaient. J’ai senti que le risque et les efforts qu’ils ont pris pour charger, décharger et transporter le diesel n’étaient pas le processus de montage. Il a ajouté : « Cela m’a fait approfondir la logistique de livraison de carburant. J’ai découvert une clientèle importante confrontée à des défis de chapardage, de sécurité et de quantité en raison d’un processus aussi rudimentaire de transport diesel. Finalement, j’ai décidé d’utiliser une technologie de pointe pour résoudre le problème en construisant une plate-forme qui permettrait la livraison de diesel sans aucun risque de sécurité, de vol ou de coût.

De toute évidence, le transport et la livraison à domicile de liquide inflammable nécessitent une autorisation. Le gouvernement indien a modifié la réglementation pétrolière pour permettre la livraison à domicile de diesel pour les équipements statiques et les machines lourdes. Le gouvernement a également publié des protocoles spécifiques qui doivent être suivis pour le chargement et le déchargement, le transport sûr du carburant et des règles qui régissent le processus avec une formation adéquate. Il a déclaré : « Pour opérer dans ce segment, nous devions être une start-up avec des Bowsers conformes, approuvés et agréés par la PESO. Il s’agit de l’approbation réglementaire nécessaire dont dispose chaque Humsafar Bowser fourni sur le marché.

La pandémie était un contrôle de la réalité pour la plupart des entreprises, y compris Humsafar. « La pandémie s’est avérée être une phase difficile avec beaucoup d’apprentissage. Étant donné que la livraison de carburant est un service essentiel, nous avons continué à fonctionner et à croître au cours de cette période », a déclaré Mayank. Il a ajouté : « Nous avons créé des offres uniques telles que le bidon de 20 litres, qui nous ont permis de répondre à une plus grande diversité de clients. Nous avons même renoncé à la condition de commande minimale pour accroître la fidélisation de la clientèle et ajouté des clients de premier plan tels que Shapoorji, Afcons India, KMV Projects Pvt Ltd, et conservé des clients existants tels que L&T et Ferns & Petals, etc.

Pour le moment, Humsafar n’est autorisé à livrer du diesel qu’à des équipements statiques ou à des machines lourdes telles que des grues, des JCB, des véhicules miniers et d’autres gros véhicules qui ne peuvent pas être conduits à une pompe à carburant pour un remplissage rapide. L’entreprise n’a pas la permission de livrer du carburant aux clients pour une utilisation dans les voitures. Humsafar vend du carburant au même prix qu’une station-service. Mayank ajoute : « Il n’y a que des frais de livraison très minimes que les clients doivent payer. Par exemple, le service Jerry Can de 20 litres peut être utilisé pour 50 roupies comme frais de livraison pour les zones situées dans un rayon de 5 à 10 km de la pompe à essence.

Parlant des bowsers et de leur différence par rapport aux pétroliers, Mayank a déclaré: «Les bowsers sont gérés et surveillés par notre système de livraison de carburant basé sur une application. Une fois que le Bowser est envoyé à un emplacement client, il ne s’ouvre que lorsque le client entre un code de transaction spécifique dans l’application. Il a ajouté : « Les bowsers sont géo-clôturés, et ils livrent exactement la quantité de carburant qui a été commandée. Par conséquent, ces bowsers éliminent les problèmes de quantité et de qualité auxquels sont confrontés les pétroliers conventionnels.

Humsafar opère dans 24 États à travers le pays et dessert plus de 6200 clients. Le cofondateur a ajouté : « Nous avons déjà livré plus de 68 00 000 litres de diesel à des clients tels que des agriculteurs, des hôpitaux, des chantiers de construction, des entreprises manufacturières et minières et des écoles. Nous avons fabriqué et fourni près de 300 bowsers au cours de la dernière année. La société envisage de construire 750 bowsers en 2021-2022, tout en s’attendant à avoir au moins 500 partenaires fournisseurs sur sa plate-forme technologique et plus de 50 000 transactions clients d’ici la fin de cette année.

« Nos plans à long terme incluent une plus grande intégration de l’automatisation et de la technologie pour améliorer davantage nos capacités. Nous renforçons nos services d’ingénierie, recrutons davantage de ressources et mettons en place des centres de services régionaux pour établir une solide empreinte pan-indienne », a déclaré Mayank. Cependant, avec l’évolution de l’industrie automobile indienne vers les véhicules électriques, Humsafar explore ses possibilités. « Nous explorerions la recherche de solutions créatives pour rendre la recharge/la livraison de batterie de véhicules électriques pratique et efficace à mesure que nous progressons », a déclaré Mayank.

