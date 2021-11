Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

CarzSo est une startup dans l’industrie des voitures d’occasion et est déjà populaire dans les villes rurales et de niveau 3. Pour mieux comprendre l’entreprise et le marché des voitures d’occasion, nous parlons à Vaibhav Sharma, fondateur et PDG de CarzSo.

Le marché des voitures d’occasion connaît une croissance positive car posséder une voiture neuve coûte cher, compte tenu du coût de l’assurance, des taxes et du délai d’attente. Cependant, de nouveaux modèles font leur chemin sur le marché des voitures d’occasion, tout comme les marques de luxe haut de gamme. Le large choix de véhicules, les options de financement et la valeur des voitures d’occasion les ont rendues populaires.

Les voitures d’occasion devenant un choix populaire, les concessionnaires de voitures d’occasion ont également évolué, devenant plus axés sur la technologie, tirant parti de la puissance d’Internet pour vendre des voitures. L’une de ces marques sur le marché indien est CarzSo, un concessionnaire « virtuel » de voitures d’occasion. Pour en savoir plus sur l’entreprise, nous parlons à Vaibhav Sharma, fondateur et PDG de CarzSo.

S’adressant à Vaibhav sur la façon dont CarzSo est devenu une idée d’entreprise, il a déclaré : « Etant formé sur « les sept habitudes des personnes très efficaces », je suis habitué à apprendre des échecs. Ma précédente start-up ratée dans Healthtech « Carions Healthcare » (Création de DSE) en 2015-2016, a été un tremplin clé vers la construction de CarzSo. Il a ajouté: « CarzSo en tant que concept a émergé en 2019 lorsque j’ai quitté Audi / Porsche et commencé à réfléchir à ces défis et aux opportunités possibles qui se présentent en conséquence. »

« En réfléchissant à l’opportunité du marché, nous avons réalisé qu’aucun acteur n’offrait la vente au détail en ligne de voitures d’occasion en Inde (en 2019). De plus, nous avons appris que le marché des voitures d’occasion numériques est en train de changer la donne, en particulier avec l’industrie automobile indienne qui est en passe de devenir la troisième plus importante. » Vaibhav a eu l’idée de construire une salle d’exposition virtuelle pour l’industrie automobile. Le plan était de combler le fossé entre les ventes physiques et numériques de voitures, en tirant parti de technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle. « Nous voulions jeter des bases solides et être prêts à intensifier nos opérations tout en restant à l’avant-garde de la numérisation de la vente de voitures en Inde », a déclaré Vaibhav.

Parlant de la présence de CarzSo en Inde, Vaibhav a déclaré : « Nous avons commencé nos opérations à Ambala et plus tard, nous avons étendu notre présence dans les villes de niveau 1 et 2 adjacentes à Ambala. Nous avons maintenant des opérations à travers Gurugram et prévoyons de lancer plusieurs magasins virtuels à partir de Karnal – pour nous concentrer davantage sur les villes non métropolitaines et les zones rurales voisines. De plus, à Gurugram, nous lançons le premier Superstore indien de voitures d’occasion.

CarzSo prévoit d’ouvrir plusieurs magasins spécialisés, notamment des supermarchés dans les villes de niveau 1 (avec un inventaire de 300 à 500 voitures), des magasins Express dans des villes de niveau 2 (avec un inventaire de 50 à 100 voitures) et des magasins virtuels axés sur divers segments de consommateurs pour promouvoir la vente au détail en ligne. de voitures.

Abordant le sujet de la différence entre CarzSo et la concurrence du segment, Vaibhav a déclaré : « Nous pensons que le secteur des voitures d’occasion consiste à se procurer la bonne voiture de qualité au bon prix, et nous sommes une entreprise axée sur l’approvisionnement. . Cela nous aide à garantir au mieux la satisfaction de nos clients. Vaibhav a déclaré que la croissance du marché indien des voitures d’occasion devrait être tirée par le secteur rural et les villes de niveau 2 et 3, sur lesquelles les concurrents ne se concentrent pas, tandis que CarzSo a établi une forte présence dans les villes non métropolitaines. Il a ajouté : « Nous travaillons également sur un rapprochement stratégique pour accompagner nos clients avec les meilleures options de financement, ainsi que des options de rachat à des prix attractifs. »

La pandémie a eu des effets variables sur différentes entreprises, cependant, « elle a eu un impact positif sur le marché des voitures d’occasion », a déclaré Vaibhav. Il a déclaré que la demande de mobilité personnelle est en augmentation, tandis que la pénurie mondiale de semi-conducteurs allonge la période d’attente pour les nouvelles voitures. Il a ajouté : « La période d’attente varie de 2 à 3 mois à 12 mois pour certains modèles et variantes. Cela entraîne une augmentation de la demande de voitures d’occasion, tout en entraînant une flambée des prix des voitures d’occasion. »

Soulignant quelques tendances dans l’industrie des voitures d’occasion, Vaibhav souligne que les SUV sont la force motrice du marché des voitures d’occasion. « Les voitures plus récentes et riches en fonctionnalités, principalement les VUS, stimulent les ventes sur le marché des voitures d’occasion ; en raison des lancements intermittents, les SUV connaissent des cycles de remplacement plus rapides. Des lancements de modèles intermittents et des véhicules à prix compétitifs riches en fonctionnalités contribueront probablement à la transition vers les VUS dans l’espace des voitures d’occasion », a commenté le fondateur de CarzSo.

Une autre tendance que Vaibhav juge intéressante est la transformation numérique que connaît l’industrie. Il a déclaré: «Le marché assistera à une poussée numérique, principalement motivée par la préférence des clients pour limiter les visites physiques pour l’achat de voitures à la suite de Covid. La tendance à l’accélération de la numérisation entraînera une part croissante des ventes via les petites annonces numériques ; Les plateformes numériques gagneront en popularité en raison de leur large portée, de leur accessibilité et de leur capacité à offrir une variété d’options.

