Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors s’associe à la Bank of India pour offrir des options de financement à tous ses clients de véhicules de tourisme. Les offres de financement seront applicables sur l’ensemble de la gamme de voitures et de SUV ICE, ainsi que sur les véhicules électriques pour les acheteurs du segment des particuliers à travers le pays.

Crédit image : Express Drives

Tata Motors a signé un protocole d’accord de financement de détail avec la Bank of India (BOI) pour offrir des options de financement à tous ses clients de véhicules de tourisme. Dans le cadre du rapprochement, BOI fournira des prêts aux clients de Tata Motors à un taux d’intérêt à partir de 6,85 %. Ce dispositif offrira un financement maximum de 90 % sur le coût total du véhicule (tarification Ex-showroom + Assurance + Immatriculation).

Les clients peuvent également profiter d’une option EMI spéciale à partir de 1 502 par lakh sur une période de remboursement de 7 ans. La Banque a également conçu certaines fonctionnalités exclusives pour les acheteurs de voitures Tata Motors bénéficiant de l’option de financement automobile BOI, qui comprend des frais de traitement nuls jusqu’au 31 mars 2022, sur la base du FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) sur laquelle le passif actuel du client sollicitant un prêt sera plafonné à 70% quel que soit le revenu et une éligibilité à un montant de prêt plus élevé pour l’achat de voitures Tata.

Ces offres seront applicables à toute la gamme de voitures ICE et de SUV fabriqués par Tata Motors, ainsi que sur les véhicules électriques pour les acheteurs du segment personnel à travers le pays.

Commentant l’association, Rajan Amba, vice-président des ventes, du marketing et du service client, unité commerciale des véhicules de tourisme, Tata Motors a déclaré : « Chez Tata Motors, nous avons toujours essayé de rendre nos solutions de mobilité personnelle plus abordables et accessibles pour les particuliers et les familles à des tarifs avantageux. Nous sommes ravis de nous associer à la Bank of India et ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre #FinancEasy Festival, dans lequel nous collaborons avec plusieurs partenaires financiers à travers l’Inde pour rendre la propriété des voitures accessible, ainsi qu’un processus sans tracas pour le clients et ainsi ajouter aux célébrations de cette saison festive. Nous espérons que ces offres faciliteront grandement le processus d’achat de nos voitures pour les clients et que cela aura un impact positif sur leur expérience d’achat globale des voitures Tata.

Commentant cette affirmation, Rajesh Ingle, directeur général – Commerce de détail, a déclaré : « Chez Bank of India, nous avons réorienté les services bancaires avec le client de détail comme point focal en concevant des produits alignés sur les besoins des clients. Nos produits de prêt de véhicule avec le taux d’intérêt le plus bas sont l’un de ces produits. L’association de la Banque avec Tata Motors sera gagnant-gagnant pour les clients dans le sens où ils pourront accéder à la meilleure solution de mobilité personnelle de sa catégorie avec la meilleure option de financement de Bank of India ».

