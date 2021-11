Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Magenta EV, l’une des plus grandes sociétés d’exploitation de points de recharge, a installé 150 points de recharge à Bangalore. Dans la prochaine étape, l’entreprise prévoit d’installer bientôt 9 autres grilles de recharge.

Magenta ChargeGrid a mis en place six centres de recharge EV pour les véhicules commerciaux à Bengaluru, Karnataka. La nouvelle infrastructure de recharge serait suffisamment large pour couvrir les principaux emplacements de la ville, à savoir Kudlu, Vijaya Bank Layout, Jigani, BTM Layout, Mahadevapura et Yeshwantpura. Avec ces emplacements, la société envisage de capturer le commerce électronique et les entrepôts qui utilisent une flotte électrique.

Les bornes de recharge EV auront un total de 150 points de recharge. La disponibilité des nouveaux points sera synchronisée avec l’application de téléphonie mobile de l’entreprise – Magenta ChargeGrid, qui est disponible pour les plates-formes iOS et Android. L’application améliore encore l’accessibilité de ces points de recharge avec la fourniture de réservations en ligne et l’acceptation des paiements.

Ces bornes de recharge sont conçues en gardant à l’esprit la facilité d’utilisation et l’accessibilité globale pour les opérateurs de flotte et les conducteurs. L’entreprise assurera les opérations 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un parking sécurisé de nuit. En outre, des aires de repos désignées pour les conducteurs et l’entretien des véhicules seront prévues. Outre ces 6 hubs, la société prévoit d’en créer 9 autres. La future expansion aidera également Magenta à renforcer ses partenariats avec les principales sociétés de logistique et de commerce électronique, comme Amazon India, Udaan, Porter, BigBasket, JumboTail et plus encore, pour les services du dernier kilomètre.

M. Maxson Lewis, fondateur et directeur général de Magenta, a déclaré : « Les entreprises de commerce électronique sont à l’origine de l’engagement pour les véhicules électriques dans l’espace de livraison du dernier kilomètre. Les bornes de recharge pour véhicules électriques jouent un rôle clé dans le succès des activités de flotte et l’efficacité opérationnelle. Nos centres de recharge à Bengaluru sont prévus dans un rayon de 3 km autour des centres de commerce électronique et des entrepôts s’étendant jusqu’à la périphérie de la ville jusqu’à la ville électronique de Bengaluru. L’idée est de créer l’infrastructure de recharge dans les zones avec la plus forte densité de centres de distribution du dernier kilomètre et de permettre des opérations transparentes. Ces bornes de recharge ont été développées en pensant aux conducteurs de flotte de véhicules électriques.

