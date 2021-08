Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans un monde obsédé par la technologie d’utilisation et de projection, Lohum réutilise les batteries lithium-ion mises au rebut pour leur donner une nouvelle vie, visant à devenir un marché supérieur à 11 milliards de dollars d’ici 2027.

Le marché des batteries lithium-ion est énorme, mais quelle taille ? Express Mobility s’est entretenu avec Rajat Verma, fondateur et PDG de Lohum, une entreprise qui réutilise et recycle les batteries lithium-ion pour leur donner une nouvelle vie pour diverses applications.

Veuillez expliquer comment en êtes-vous venu à former cette société, la valeur nette, les investisseurs et le soutien ?

Justin et moi observions deux tendances clés à partir de 2015 : des tonnes de batteries li-ion entrant dans le flux de déchets, combinées aux premiers signes de la façon dont l’alimentation par batterie pourrait changer radicalement deux des plus grandes industries mondiales : l’énergie et la mobilité. Bien que ces tendances soient positives à notre avis, il y avait aussi de nombreux parallèles avec les combustibles fossiles : peu de pays disposant de réserves critiques de matières premières pour les batteries, la domination de la chaîne d’approvisionnement par seulement quelques entreprises et pays, des surcoûts qui limitaient l’accessibilité, en particulier dans le monde développé et besoins miniers et énergétiques importants. Si nous n’échangeons qu’un problème contre un autre, nous avons échoué. Notre point de vue était qu’avec la bonne technologie, nous pourrions faire durer les batteries pour toujours sous une forme ou une autre et, ce faisant, réduire considérablement les coûts et l’impact environnemental. C’est donc ce que nous avons décidé de faire.

Lohum a été fondée en 2018, en tant que seul fabricant et recycleur intégré de batteries lithium-ion à réduire les coûts d’électrification – économiquement et écologiquement. Au cours des trois dernières années, nous avons été en mesure de créer la technologie et l’infrastructure pour fabriquer, réutiliser et recycler les batteries Li-ion d’une capacité de 300 MHz par an.

Notre fabrication de batteries de première durée est de loin notre principale unité commerciale, mais nous sommes déjà le leader mondial de la réutilisation des batteries pour les applications de mobilité avec plus de deux millions de kilomètres opérationnels à ce jour. Nous avons également levé un investissement de 7 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels dirigés par Baring PE Partners India plus tôt cette année. L’entreprise a été multipliée par 7 au cours de la dernière année, même en période de pandémie, et nous avons été rentables au cours des deux dernières années.

Quelle quantité de matériel de fabrication de batteries est obtenue en dehors de l’Inde ? Quelle est la taille de l’installation et qui sont les clients?

Les principales matières premières nécessaires à la fabrication d’une cellule Li-ion sont le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. Hormis le graphite, ces ressources sont quasi inexistantes en Inde. L’Inde, comme la plupart des pays du monde, dépend d’autres pays comme le Chili, le Congo, la Chine et l’Australie pour s’approvisionner en ces matériaux clés.

En regardant l’adoption plus rapide des véhicules électriques, il y aura une augmentation exponentielle de la demande de batteries Li-ion. Les premières prévisions prévoient que la demande pour ses matières premières augmentera de 13X pour le lithium et le nickel, d’environ 12X pour le graphite et 6X pour le cobalt d’ici 2028. Grâce aux processus de recyclage et à la réutilisation des batteries Li-ion pour leur seconde vie, Lohum s’efforce de fournir des solutions aux défis de la demande croissante de batteries et de leurs matières premières.

Nous exploitons deux installations à Delhi NCR, d’une capacité totale de 300 MWh pour la fabrication de batteries li-ion pour 2W, 3W et ESS stationnaire. Et en raison de la demande, nous avons une troisième usine en cours. Nos clients du côté de la mobilité sont les principaux acteurs EV dans l’espace 2W et 3W pour la fabrication de batteries, ainsi que les grands équipementiers mondiaux pour la réutilisation et le recyclage.

Comment parvenez-vous à recycler ou à éliminer les vieilles batteries ? Nous pensons que vous avez les autorisations requises pour la même chose du gouvernement ; Est-il difficile d’obtenir l’approbation?

Le monde évolue vers l’adoption de formes d’énergie plus propres, et nous devons explorer les possibilités d’accélération de l’électrification grâce à la durabilité. Le Li-ion est devenu le pilier des solutions de stockage d’énergie dans toutes les formes d’électrification, qu’il s’agisse d’électronique ou d’alimentation de machines du secteur des télécommunications aux véhicules électriques du monde entier.

Avec l’adoption massive des batteries Li-ion, il existe un besoin urgent d’une nouvelle vision pour la production, la consommation et le retrait durables des batteries lithium-ion, faisant ainsi partie de l’économie circulaire au lieu de devenir des déchets. La meilleure option pour l’environnement et la réduction des coûts de batterie avec des batteries usagées est de réutiliser la batterie puis de la recycler lorsqu’elle a atteint sa fin de vie. Notre objectif est de maintenir la batterie en fonctionnement le plus longtemps possible, puis de recycler les matériaux.

Notre processus garantit que 100 % de la batterie a plusieurs vies sous une forme ou une autre. Comme première étape pour construire l’écosystème circulaire Li-ion, Lohum dispose d’un centre de collecte de batteries dédié qui s’approvisionne en continu en batteries en fin de vie auprès d’un réseau de fournisseurs responsables. Nous minimisons les risques au cours de cette étape en veillant à ce que toutes les normes réglementaires et les protocoles de sécurité soient méticuleusement suivis.

Au cours de l’étape suivante, ces batteries sont soigneusement séparées en fonction de facteurs de forme et de chimies pour les préparer aux tests de cellules et de modules. Ces cellules sont rigoureusement testées pour aider à trier les cellules utilisables des cellules non utilisables.

Une cellule utilisable a encore une bonne durée de vie et peut être utilisée avec succès pour la réutilisation des batteries, en tant que batteries de seconde vie. Les cellules non utilisables sont envoyées pour l’extraction de matériaux, pour extraire la quantité maximale de matériaux de batterie critiques et métaux.

Enfin, le processus d’extraction commence par le déchiquetage, où les cellules de batterie non utilisables sont déchiquetées pour séparer les plastiques, le cuivre et la feuille d’aluminium de la masse noire. Le processus d’extraction comprend un processus de déchiquetage mécanique combiné à un processus hydrométallurgique qui produit du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse et du graphite à réutiliser dans de nouvelles batteries ou d’autres applications industrielles.

Contrairement à l’opinion selon laquelle le recyclage nécessite des frais de péage pour être rentable, en particulier à plus petite échelle, notre processus est rentable sans frais de péage et à des empreintes plus petites. Lohum détient cinq brevets provisoires sur ce procédé. L’extraction de ces matériaux constitue le pivot de la proposition d’économie circulaire de Lohum, car ils sont recyclés et réutilisés pendant plusieurs durées de vie pour améliorer la

durée de vie des ressources finies. Le gouvernement a de nombreuses exigences de conformité et réglementaires que nous avons remplies. Le gouvernement voit la valeur du recyclage et travaille à l’élaboration de politiques qui l’aident à développer une capacité nationale de production de matériaux de batterie spécialisés lorsqu’aucune ressource n’existe autrement.

Quelle est la taille du secteur de l’élimination des batteries étant donné que peu de gens veulent en parler ?

Les prévisions estiment que près de 200 GWh de batteries usagées seront disponibles pour la réutilisation ou le recyclage d’ici 2027, ce qui représente un marché supérieur à 11 milliards de dollars. Cela continuera de croître de manière exponentielle à mesure que la transformation vers la batterie s’accélérera. Cela témoigne de l’ampleur du défi auquel l’industrie est confrontée et de l’impact possible sur l’environnement, s’ils ne sont pas traités.

Ces batteries, bien qu’inutilisables dans leur forme actuelle, contiennent des matériaux précieux, à savoir le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse et le graphite. Les processus de réutilisation et de recyclage offrent la possibilité de générer plusieurs cycles de vie des matériaux qu’ils contiennent. C’est la réutilisation et le recyclage qui détiennent la clé pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie et la dépendance à l’égard de l’exploitation minière de ces matériaux précieux pour alimenter les objectifs d’électrification durable.

Chez Lohum, nous disposons de la technologie exclusive pour opérer ce changement alors que nous sommes impatients de faire de l’Inde la plaque tournante de la génération de ces précieux matériaux finis, sans une once d’exploitation minière.

Que pensez-vous de la croissance des véhicules électriques en Inde ? Serez-vous intéressé par la construction d’un VE de base dans le futur ?

L’Inde est prête pour une croissance exceptionnelle des véhicules électriques, en particulier les espaces 2W et 3W. Ce sera l’un des 5 premiers marchés mondiaux au cours de la prochaine décennie. Avec une opportunité d’un billion de dollars dans l’espace des véhicules électriques, l’Inde doit agir rapidement pour prendre pied dans ce segment, en augmentant la chaîne d’approvisionnement et les capacités de réutilisation et de recyclage domestiques.

Nous n’avons pas l’intention de développer un VE de base. Nous nous concentrons sur la conception et la fabrication des meilleurs produits possibles pour nos clients et veillons à ce que l’adoption des véhicules électriques s’accélère encore plus rapidement.

