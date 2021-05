Express Stores: Comment cette startup perturbe l’espace kirana hyperlocal

L’autre co-fondateur, Kartik Gupta (COO chez Express Stores) est diplômé de BITS Pilani et a construit et mis à l’échelle des startups, y compris sa première startup, Jabong, Wadi de Rocket Internet et plus récemment Flyrobe.

Express Stores, une startup basée à Gurugram fondée en 2019, est une chaîne omnicanale de marques de magasins kirana, offrant une solution à 360 degrés aux détaillants qui les aide à offrir une grande valeur aux consommateurs. «Pour les consommateurs, nos magasins partenaires sont les premiers magasins de marque de quartier qui leur apportent la confiance qu’ils recherchent», déclare Apoorv Jain, cofondateur et PDG d’Express Stores.

«Pour les détaillants, la société propose une vente au détail sans tracas. Cela est rendu possible par la suite de solutions technologiques de l’entreprise, libérant une bande passante physique et mentale massive pour les détaillants. Nos solutions incluent la gestion et l’approvisionnement des stocks de pointe, le front-end omnicanal pour les consommateurs, les paiements numériques et de meilleures économies, entre autres », informe-t-il.

Express Stores est une équipe jeune, expérimentée et dynamique de leaders passionnés, ciblant une opportunité difficile mais massive en Inde. Jain, diplômé de l’IIT Delhi, a créé et mis à l’échelle des startups, y compris sa première startup, Rocket Internet’s Office Yes (Lazada) et plus récemment Urban Company. L’autre co-fondateur, Kartik Gupta (COO chez Express Stores) est diplômé de BITS Pilani et a construit et mis à l’échelle des startups, y compris sa première startup, Jabong, Wadi de Rocket Internet et plus récemment Flyrobe.

Dans le but de responsabiliser les magasins kirana locaux, le modèle de franchise d’Express Stores tire parti de la technologie à la fois au niveau du back-end dans la chaîne d’approvisionnement, la gestion des stocks, la gestion des partenaires, l’intelligence et au front-end dans la technologie destinée aux consommateurs et aux partenaires. Il tire parti de l’agrégation de l’offre dans le back-end pour fournir une distribution d’approvisionnement à ses magasins.

Express Stores affirme avoir atteint l’adéquation avec le marché des produits et bâtir une entreprise évolutive, axée sur la technologie et positive à la marge de contribution. «Nous avons plusieurs magasins partenaires à Gurugram et à Delhi. Nous visons à renforcer notre présence à Delhi / NCR au cours des 1 à 2 prochaines années, tout en renforçant nos systèmes technologiques à grande échelle », déclare Jain.

Express Stores a récemment levé un financement de démarrage de `8 crore. Le cycle a été mené par la société de capital-risque de démarrage Venture Highway (fondée par Neeraj Arora, ex-WhatsApp et Samir Sood, ex-Google) avec la participation d’investisseurs individuels de renom – Kunal Bahl et Rohit Bansal (Snapdeal), Anupam Mittal (People Group) et Amit Singhal (Google) entre autres. Les fonds seraient utilisés pour l’adéquation produit-marché, la croissance initiale, l’ajout de talents, la chaîne d’approvisionnement et la technologie.

Selon Jain, l’épicerie est un marché extrêmement vaste, et le plus important est d’avoir une vision claire de l’économie d’unité positive et de la mise à l’échelle rapide. Il y aura de multiples formats et de nombreuses entreprises qui créeront de grandes entreprises dans l’épicerie et la modernisation des kiranas, un segment qui reste largement inorganisé, est un énorme créneau inexploité. Les consommateurs ont besoin d’une expérience d’achat moderne dans leur quartier, tandis que les détaillants ont besoin d’opérations commerciales rentables et sans tracas.

Jain dit que l’avenir offre une excellente expérience d’achat omnicanal dans le quartier pour les consommateurs et une vente au détail sans effort pour les kiranas. «Express Stores vise à mener ce changement et veut être le magasin le plus préféré et le premier choix du magasin pour les besoins quotidiens du quartier», résume-t-il.

