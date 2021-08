Expression de Joel Embiid lors de sa rencontre avec Andre Drummond dans les installations de Sixers

En ce qui concerne l’agence libre de la NBA, les fans peuvent sous-estimer à quel point il est facile pour les joueurs en conflit d’écraser des bœufs au moment où ils deviennent coéquipiers. Le discours trash et les coups de feu sur les réseaux sociaux proviennent généralement d’adversaires en compétition les uns contre les autres et non d’une haine personnelle étrange.

Il devient extrêmement facile de tourner la page lorsqu’il y a un objectif commun.

Et il semble que la querelle Joel Embiid-Andre Drummond en soit le dernier exemple.

Drummond et Embiid y travaillent depuis des ANNÉES. Ils se sont interpellés à plusieurs reprises (sur les réseaux sociaux et sur le terrain). Embiid a même fait un flop pour réussir à faire sortir Drummond d’un match. Mais lorsque Drummond a signé un contrat d’un an avec Philadelphie cette semaine et s’est présenté mercredi aux installations des Sixers, Embiid a été parmi les premiers joueurs à l’accueillir.

pic.twitter.com/VGfSFlwg6W – Philadelphia 76ers (@sixers) 4 août 2021

Bien sûr, il y avait un peu d’œil de côté d’Embiid. Regardez cette excitation ! L’expression était parfaite.

le visage de joel embiid quand andre drummond est arrivé à philadelphie dit tout pic.twitter.com/MzHSnkCiyH – seaux (@buckets) 4 août 2021

Encore une fois, ils seront probablement capables d’avancer à une vitesse choquante maintenant qu’ils sont coéquipiers – même si Embiid n’oubliera pas les blagues. Mais si le bœuf devait vraiment se terminer, le visage d’Embiid était un excellent moyen de fermer le livre dessus.