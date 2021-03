ExpressVPN propose-t-il une licence à vie?

Meilleure réponse: Non, ExpressVPN ne propose pas d’abonnement à vie. En fait, l’abonnement le plus long que vous pouvez acheter auprès d’ExpressVPN pour le moment est un abonnement annuel, et la première fois que vous vous y inscrivez, vous obtenez trois mois supplémentaires gratuits. L’exécution du service comme ExpressVPN nécessite des coûts permanents, et offrir un paiement unique n’est pas un modèle commercial durable pour l’entreprise.

Vous avez peut-être vu l’une de ces offres de licence VPN à vie «trop belles pour être vraies» pour 10 $ et vous vous demandez pourquoi certaines entreprises font cela et d’autres facturent 100 $ chaque année. Eh bien, gérer une entreprise VPN s’avère être une entreprise coûteuse. Le matériel (serveurs) coûte de l’argent, le logiciel coûte de l’argent, les applications coûtent cher à développer, les agents de chat doivent être payés et il y a beaucoup d’autres coûts.

Malheureusement, ExpressVPN n’est pas en mesure de regrouper tout cela en un seul coût pour chaque client et ne permet pas aux gens d’acheter une licence à vie pour son service. À partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire au plan mensuel, à un plan de six mois ou à un plan annuel. ExpressVPN est fier du niveau de service qu’il peut offrir à chaque client et pense donc que ce modèle commercial est celui qui répond à ces besoins de tous.

Depuis ExpressVPN lui-même:

Non. Fournir un service VPN sécurisé, rapide et fiable nécessite des coûts de maintenance continus. Les abonnements à vie signifient que les fournisseurs doivent faire face à un manque de revenus durables. Ils font généralement face à cela en utilisant une infrastructure moins chère et moins sécurisée, en vendant des journaux d’utilisateurs et des adresses IP pour un revenu supplémentaire, ou en limitant les mises à niveau technologiques et le support client pour réduire les coûts.

La société se consacre à garantir la meilleure expérience globale pour chaque utilisateur et veut s’assurer qu’elle peut réellement garder tout le monde en sécurité. Avec une licence à vie, vous comptez encore plus sur les nouveaux clients car il n’y a pas de paiements provenant des renouvellements et ExpressVPN dit même que de nombreuses personnes qui se sont inscrites pour des abonnements à vie se sentent souvent insatisfaites du service à la fin et en recherchent un autre. pour le remplacer.

Quels forfaits propose ExpressVPN?

Bien que vous ne puissiez pas opter pour une licence à vie d’ExpressVPN, cela ne signifie pas que vous devez ignorer le service. Il existe quelques options de plan différentes auxquelles vous pouvez vous inscrire dès maintenant, notamment:

Devriez-vous vous inscrire pour une licence à vie différente?

Si vous croyez fermement qu’une « licence à vie » est le seul achat qui vaille la peine d’être fait pour vous-même, nous ne pouvons pas vous arrêter. Il y a cependant quelques points à prendre en compte avant de verser de l’argent dans une offre qui peut être un peu trop belle pour être vraie.

Depuis combien de temps l’entreprise existe-t-elle?

Nous avons constaté une augmentation du nombre de fournisseurs de VPN au cours des dernières années, ce qui signifie que toutes ces entreprises n’existent pas depuis longtemps. L’achat d’une licence à vie chez eux vous expose à des risques s’ils déclarent faillite ou se vendent à une autre entreprise qui décide de ne pas l’honorer.

À quelle fréquence l’entreprise derrière le service continuera-t-elle à le soutenir?

Une fois que vous avez acheté une licence à vie et payé une fois, vous utilisez le service gratuitement par la suite et l’entreprise ne reçoit aucun argent de votre part. À moins que ladite entreprise ne puisse continuer à attirer de nombreux nouveaux clients, il est difficile de payer pour développer de nouvelles fonctionnalités, prendre en charge des applications et tous ces trucs amusants.

Quel est le coût réel associé à l’utilisation du service?

Parfois, lorsque les entreprises ne génèrent pas suffisamment de revenus, elles commencent à vendre les informations des utilisateurs. Alors que les fournisseurs de VPN collectent généralement très peu auprès des clients, les entreprises qui ont besoin de ressources en espèces supplémentaires peuvent faire preuve de créativité en vendant des journaux, des adresses IP, etc. Tout cela va à l’encontre de l’objectif de l’utilisation d’un VPN en premier lieu, alors réfléchissez sérieusement à cela avant d’effectuer un paiement unique pour une durée de vie d’accès.

