ExpressVPN vs IPVanish : quel fournisseur VPN devriez-vous utiliser ?

Si vous cherchez à améliorer votre confidentialité et votre expérience en ligne, vous songez peut-être à investir dans un réseau privé virtuel. Mais ce qui est un peu difficile, c’est de trouver un fournisseur qui coche toutes les bonnes cases, car il y en a tellement sur le marché parmi lesquels choisir.

Deux prétendants potentiels que vous avez peut-être rencontrés sont ExpressVPN et IPVanish, qui se classent tous deux parmi les meilleurs VPN du marché. Cependant, lequel choisir ? Nous les comparons en termes de prix, de vitesse, d’expérience utilisateur, de fonctionnalités et de nombreux autres domaines pour vous aider à sélectionner le meilleur service en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Tout d’abord, cela vaut la peine d’expliquer ce que sont les VPN, ce qu’ils font et pourquoi vous pourriez en vouloir un. Les réseaux privés virtuels, ou VPN, sont essentiellement des applications qui vous permettent de générer une connexion sécurisée pour naviguer sur Internet sans exposer votre identité. Ils vous permettront de vous connecter à des serveurs dans d’autres pays ou régions du monde afin que votre emplacement physique ne soit pas exposé.

L’objectif principal d’un VPN est d’améliorer la confidentialité et la sécurité en ligne. En téléchargeant un VPN, vous pouvez utiliser les connexions WiFi publiques en toute sécurité et n’aurez pas à vous soucier des tiers (par exemple, gouvernements, fournisseurs de services Internet, cybercriminels) qui espionnent votre activité sur Internet. Mais les VPN vous permettent également de débloquer du contenu, d’accéder aux meilleures offres sur Internet, d’arrêter la limitation de la bande passante, d’améliorer l’expérience de jeu et de streaming, et bien plus encore.

ExpressVPN vs IPVanish : Lequel coûte le moins cher ?

En termes de prix, ExpressVPN et IPVanish ne sont certainement pas les VPN les moins chers du marché. Mais IPVanish est l’option la moins chère des deux, offrant deux plans d’abonnement au total : 10,99 $ par mois ou 44,99 $ pour une année entière de service. Le forfait annuel de 44,99 $ est l’option la plus abordable dans l’ensemble, car il revient à 3,75 $ par mois, mais bien sûr, vous devrez payer des frais initiaux.

En termes de prix, ExpressvPN n’est pas beaucoup plus cher. Contrairement à IPVanish, il propose trois plans d’abonnement : 12,95 $ par mois, 59,95 $ tous les six mois ou 99,95 $ par an (avec 3 mois supplémentaires gratuits). Les deux fournisseurs offrent des garanties de remboursement de 30 jours, vous avez donc tout le temps nécessaire pour obtenir un remboursement si vous n’êtes pas satisfait de votre choix.

ExpressVPN vs IPVanish : comment est la sécurité ?

Les VPN visent avant tout à améliorer votre confidentialité en ligne, donc tout fournisseur de premier ordre offrira une gamme de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Et ExpressVPN et IPVanish ne sont pas différents.

ExpressVPN a une excellente réputation en matière de sécurité et de confidentialité, fournissant des fonctionnalités telles que le VPN split tunnelling, la technologie TrustedServer (qui garantit que vos données ne sont pas enregistrées sur un disque dur physique), un DNS privé, un kill switch, le cryptage AES-256, une politique de confidentialité stricte, des générateurs de mots de passe et des guides de confidentialité.

IPVanish ne fait pas non plus de compromis sur la sécurité. Certaines de ses principales fonctionnalités de sécurité et de confidentialité incluent le cryptage 256 bits, un proxy Web SOCKS5 (qui peut être utilisé pour masquer votre adresse IP si vous utilisez P2P ou VOIP), un choix des protocoles VPN IKEv2, OpenVPN et L2TP/IPsec, 250 Go de stockage et de sauvegarde cryptés SugarSync, ainsi que des outils de confidentialité comme un vérificateur d’IP et un générateur de mot de passe.

Source : Android Central

ExpressVPN vs IPVanish : qu’en est-il des vitesses ?

Lors du test de la vitesse d’ExpressVPN et d’IPVanish, aucun des deux fournisseurs n’a été décevant. Dans notre examen d’ExpressVPN, nous avons constaté qu’il offrait des performances impressionnantes sur plusieurs emplacements. Cependant, nous avons remarqué que les vitesses diminuaient lors de l’utilisation de connexions éloignées, bien que cela soit normal et ne devrait pas être un problème.

IPVanish a également obtenu de bons résultats lorsque nous avons effectué des tests de vitesse lors de notre examen du service. Nous avons connu d’excellentes vitesses de téléchargement aux États-Unis, et la vitesse la plus courante était de 220 Mbps, ce qui est formidable à voir. Mais comme tout autre service VPN, les vitesses peuvent ralentir légèrement si vous vous connectez à un serveur dans un autre pays ou une autre région. Dans l’ensemble, IPVanish fait un excellent travail en termes de vitesses.

ExpressVPN vs IPVanish : lequel a les meilleures applications ?

Ce qui distingue également les meilleurs VPN du marché, c’est la qualité de leurs applications. En fin de compte, vous souhaitez pouvoir vous connecter rapidement à un serveur et accéder facilement à toutes les fonctionnalités du fournisseur.

ExpressVPN propose des applications pour une gamme de plates-formes différentes, y compris Android et iOS, et elles sont vraiment faciles à utiliser. Vous pouvez rapidement trouver et vous connecter à l’un des plus de 3 000 serveurs de l’entreprise, et si vous vous décrivez comme un utilisateur avancé, vous serez satisfait du fait que l’application regorge de fonctionnalités de qualité professionnelle.

Mais qu’en est-il d’IPVanish ? Il propose également d’excellentes applications pour Android, iOS, Windows, Mac, Linux et de nombreux autres types d’appareils. Ils sont simples à utiliser, vous permettant de vous connecter au meilleur serveur et offrent des fonctionnalités avancées comme un kill switch, la possibilité de choisir différents protocoles, des listes blanches et noires, et bien plus encore. Quel que soit le fournisseur que vous choisissez, soyez assuré que les applications sont idéales à utiliser.

Source : ExpressVPN

ExpressVPN vs IPVanish : quel est le meilleur pour le streaming ?

Comme beaucoup de gens, vous voudrez peut-être utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques et débloquer les services de streaming qui peuvent ne pas être accessibles là où vous vivez.

Étant donné qu’ExpressVPN est notre fournisseur global préféré, vous pouvez vous attendre à une excellente expérience de streaming. En fait, il vous permet d’accéder à Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, Disney Plus et à de nombreux autres services de streaming.

Avec IPVanish, vous pouvez débloquer des plateformes de streaming telles que Netflix, YouTube et Spotify. Cependant, si vous aimez regarder des films et des émissions de télévision réalisés au Royaume-Uni, vous pouvez choisir ExpressVPN car le déblocage de BBC iPlayer est pratiquement impossible avec IPVanish.

ExpressVPN et IPVanish sont tous deux dotés d’une bande passante illimitée, vous pourrez donc diffuser autant de films, d’émissions de télévision et de chansons que vous le souhaitez sans avoir à vous soucier des limites de données. Cela dit, notre choix pour le streaming serait ExpressVPN – il offre simplement un accès à tant de sites de streaming.

ExpressVPN vs IPVanish : quel est le meilleur support client ?

Le support client est une partie importante de toute entreprise, et les choses ne sont pas différentes dans l’espace VPN. ExpressVPN et IPVanish étant tous deux les meilleurs fournisseurs, aucun des deux ne devrait vous laisser tomber en termes de support client.

Express VPN dispose d’un centre d’assistance dédié où vous pouvez trouver des guides de dépannage, des instructions, des vidéos pratiques, un chat en direct et des liens pour envoyer un e-mail ou soumettre un ticket d’assistance. Nous apprécions également le fait que les sujets d’assistance courants soient affichés en bas de la page et qu’il y ait une barre de recherche afin que vous puissiez trouver des réponses aux problèmes spécifiques que vous pourriez rencontrer.

De même, IPVanish propose un centre d’assistance complet où vous pouvez accéder aux questions fréquemment posées, aux guides de configuration, aux questions sur la facturation, aux guides de dépannage et à un e-mail d’assistance. Vous pouvez également parler à un membre de l’équipe d’assistance IPVanish via un chat en direct, de sorte que vous bénéficiez d’une expérience de service client similaire à celle d’ExpressVPN.

ExpressVPN vs IPVanish : conservent-ils des journaux ?

Le but d’un VPN est d’améliorer la confidentialité en ligne, donc si un fournisseur devait collecter et stocker des journaux Internet, il irait à l’encontre de son objectif. Heureusement, ExpressVPN et IPVanish ont tous deux mis en place des politiques strictes de non-journalisation et de confidentialité.

Commençons par ExpressVPN. Le fournisseur basé aux îles Vierges britanniques promet de ne pas enregistrer d’informations telles que les adresses IP, l’historique de navigation, la destination du trafic, les métadonnées ou les requêtes DNS. Pendant ce temps, IPVanish se décrit comme un “fournisseur de services VPN sans journaux”. qui ne « conservera aucune trace des données de connexion, de trafic ou d’activité ». Il est juste de dire que les deux sociétés prennent la question de la vie privée au sérieux.

ExpressVPN vs IPVanish : l’essentiel

Lorsqu’il s’agit de choisir ExpressVPN ou IPVanish, cela dépend vraiment de ce que vous voulez retirer du service. Dans l’ensemble, les deux sont des services VPN très performants et offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Si vous basez votre choix uniquement sur le prix, IPVanish est légèrement moins cher. Mais si le manque d’accès à BBC iPlayer est un facteur décisif, ExpressVPN ne coûte pas beaucoup plus cher et est notre fournisseur VPN numéro un.

