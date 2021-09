Expulsé du Brésil… Et maintenant ?

09/06/2021

09/06/2021

Quelques heures se sont écoulées depuis que les autorités sanitaires brésiliennes ont fait irruption dans Brésil-Argentine pour arrêter le match car quatre joueurs argentins (Emi Martínez, Buendía, Romero et Lo Celso) n’avaient pas respecté les contrôles sanitaires pertinents pour pouvoir jouer les matchs. Quiconque quitte l’Angleterre doit se mettre en quarantaine au Brésil, Quelque chose qui n’est pas arrivé. Mais personne ne s’attendait à voir ces images, alors que le jeu était déjà en cours.

Avec le duel suspendu, et maintenant ? Pour l’instant, l’équipe argentine a quitté le Brésil et est déjà concentrée à Buenos Aires. Dans ce document, Lo Celso et Romero continuent, attendant de connaître des nouvelles et s’ils joueront contre la Bolivie jeudi. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est que Tottenham entend les sanctionner pour avoir accompagné l’Albiceleste malgré les avertissements britanniques et pour avoir été désormais contraint de se mettre en quarantaine en Angleterre.

Emi Martínez et Buendía doivent également le passer, mais ils le feront en Croatie. La raison en est qu’en provenance d’Argentine, la quarantaine en Croatie n’est que de 10 jours, alors qu’en Angleterre ils devraient être dans un hôtel Covid et pendant 14 jours. Ainsi, sur le territoire croate, ils bénéficieront également de meilleures installations pour maintenir leur tonus physique.

Toute une odyssée dans les dernières 24 heures de frénésie. Suspension du match le plus important du football sud-américain, sanctions, quarantaines, conflit politique… Une absurdité.

Au cours des dernières heures, l’une des personnes touchées a parlé, Emi Martínez, qui a fait connaître le sentiment de tout le vestiaire: “Je ne sais pas… Pour des raisons politiques, je ne sais pas ce qui s’est passé… Le match a été annulé et nous avons dû repartir sans jouer. Nous n’avons rien compris. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ceux de le Premier ministre n’a pas pu jouer le jeu. Mais ils nous auraient prévenus quand nous serions arrivés au Brésil et ils ne faisaient pas autant de quilombo pour annuler le match. C’était simple. “