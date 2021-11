Expulsion de LeBron James et multiple tangana à Detroit

22/11/2021 à 06:55 CET

Ce n’était pas la meilleure soirée de jeu et d’image pour l’attaquant vedette LeBron James qui a été expulsé en troisième période du match que son équipe des Lakers de Los Angeles a finalement remporté sur la route avec un retour de 116-121 contre les Detroit Pistons.

James a été expulsé au début du troisième quart après avoir frappé le centre des Pistons Isaiah Stewart au visage, ce qui a entraîné une coupure au visage.

L’action de James, qui pourrait générer une bagarre collective entre les joueurs des deux équipes, s’est finalement terminée par l’expulsion des deux joueurs impliqués dans l’incident ainsi qu’une faute technique qui a pointé du doigt le meneur Russell Westbrook, qui, avec le centre Anthony Davis a été décisif dans la victoire des Lakers.

ISAIAH STEWART VEUT LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6 – Rob Perez (@WorldWideWob) 22 novembre 2021

Davis a mis de côté un double-double de 30 points, 10 rebonds et deux blocs qui ont été essentiels dans la dernière ligne droite du match qui l’a placé face à l’attaquant recrue Cade Cunningham des Pistons, âgé de 20 ans.

Alors que Westbrook a contribué un autre double-double de 26 points, 10 passes et neuf rebonds.

Cunningham, le premier choix global du dernier repêchage universitaire, a récolté 13 points, 12 rebonds et 10 passes décisives pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise avec un triple-double.

Il a également rejoint le Temple de la renommée Grant Hill et Dave DeBusschere en tant que troisième joueur des Pistons à réaliser un triple-double lors de leurs matchs d’ouverture pour la franchise de Detroit.

James a été envoyé aux vestiaires après son coude et sa main gauche a semblé entrer en contact avec le visage de Stewart alors qu’ils s’emmêlent pour lutter contre un rebond.

Le centre de Detroit a dû être contenu plus d’une fois, le gardant à l’écart de James, et lui aussi a été expulsé.

Westbrook a commis une faute technique après que les arbitres ont examiné le jeu et les altercations qui ont suivi.

Toutes les personnes impliquées ont été soulagées qu’un combat massif comme celui du 19 novembre 2004, n’ait pas éclaté, lorsque les joueurs des Pistons et des Indiana Pacers ont prolongé une bagarre dans les tribunes, dans le plus grand scandale de l’histoire du basket-ball NBA.

Une fois le calme revenu dimanche soir, Detroit (4-12) a clôturé le troisième quart en force et menait 99-84 avant le quatrième quart.

Mais les Lakers ont réagi avec Westbrook et Davis marquant plus de 10 points au quatrième quart et faisant la différence.

Westbrook a été décisif en contribuant 15 points, six passes décisives et cinq rebonds au quatrième quart avec un jeu offensif imparable des Pistons, qui ont également cessé de déplacer le ballon et de générer des paniers.

La victoire a permis aux Lakers d’aller 9-9 et de l’avoir positif pour la première fois cette saison.

Les vétérans, l’attaquant Carmelo Anthony a atteint 18 points en tant que réserve pour les Lakers et le centre Dwight Howard, qui est également sorti du banc, en a inscrit 13 autres, dont deux triples, son meilleur record en tant que professionnel.